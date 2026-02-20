為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英前王子安德魯被逮 艾普斯坦案受害者家屬痛批：他不配當王子

    2026/02/20 00:37 國際新聞中心／綜合報導
    英國前王子安德魯‧蒙巴頓—溫莎（左）19日遭警方逮捕後，已故美國性犯罪富豪艾普斯坦案的受害者朱弗里（中）家屬，隨即發聲抨擊，「他根本不配當個王子」。右為被控協助艾普斯坦誘拐未成年少女性侵而遭定罪的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）。（法新社檔案照）

    英國前王子安德魯‧蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）19日遭警方逮捕後，已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案的受害者朱弗里（Virginia Giuffre）家屬隨即發聲抨擊，直言「他根本不配當個王子」（he was never a prince.）。

    《法新社》報導，朱弗里的手足在給美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的聲明中表示：「今天，得知沒有人能凌駕於法律之上，即使是王室成員也不例外，這項消息終於讓我們破碎的心得到一絲慰藉。」

    朱弗里已於去年輕生辭世，享年41歲。她的家屬在聲明中強調：「他根本不配當個王子。獻給各地的倖存者，維吉尼亞（朱弗里）是為你們挺身而出的。」

    安德魯因涉嫌在擔任英國貿易特使期間行為失當，19日被捕。上週曝光的最新文件顯示，他疑似將潛在的機密文件，發送給當時已遭定罪的艾普斯坦。

    朱弗里生前曾指控，她遭艾普斯坦性販運，並被迫與安德魯發生3次性關係，其中兩次她年僅17歲。這些指控與其他公開的法庭文件，再度點燃英國社會對安德魯牽扯艾普斯坦案的怒火。

    這股民怨最終促使英國國王查爾斯三世（King Charles III）做出決斷，褫奪這位胞弟所有的王室頭銜與榮譽，並宣布將他逐出位於倫敦以西的溫莎王室莊園豪宅。

    安德魯始終否認曾對朱弗里進行性虐待。在朱弗里對他提起訴訟後，安德魯於2022年支付數百萬英鎊與其達成和解，但並未承認任何過錯。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

