空中鬥陣俱樂部？ 男乘客化身「泰勒德頓」慘被壯漢集體KO

達美航空一架飛往亞特蘭大的航班，近日竟上演一場「機艙鬥陣俱樂部」。（法新社）

達美航空（Delta Air Lines）一架飛往亞特蘭大的航班，近日竟上演一場「機艙鬥陣俱樂部」。一名疑似精神狀況不穩的男乘客在機艙內化身「泰勒·德頓」，對著鄰座旅客一陣亂拳「歐北打」，甚至咆哮要求機長出來面對。所幸機上乘客見義勇為，數名壯漢隨即群起將其制伏，讓這場空中鬧劇在拉鍊束帶與緊急迫降中狼狽收場。

據《紐約郵報》報導，這起衝突發生在當地時間17日下午4點左右，飛機剛起飛不到20分鐘便發生「空中格鬥」事件。受害者勒馬斯圖斯（Josh Lemastus）回憶，當時他正安穩地坐在位子上，該名男乘客卻突然像「被附身」般在走道間來回穿梭，先是猛力撞擊他的肩膀，接著對著他的頭部連揮重拳。勒馬斯圖斯無奈表示：「他揍了我三拳，然後轉身去攻擊我後方的先生，嘴裡還噴出一些沒人聽得懂的『怪言怪語』。」

請繼續往下閱讀...

更令人傻眼的是，這名鬧機男子隨後開始瘋狂尋找駕駛艙，口中大喊要找機長「聊聊」。眼見空服員勸阻無效，機上數名正義乘客決定「自己動手」，合力將這名失控男子壓制在座位上。空服員隨即趕到，俐落地以拉鍊束帶將其雙手反綁，避免衝突擴大。

受此影響，航班於下午4點20分左右宣布進入緊急狀態，隨即掉頭返回起飛機場。當地警方早已在停機坪「恭候多時」，當場將這名「武鬥派」乘客帶走調查。航班在延誤約一個半小時後重新起飛，最終平安抵達亞特蘭大。

達美航空發言人對此致歉，並重申公司對擾亂行為「零容忍」，強調維護機組員與乘客安全是最高原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法