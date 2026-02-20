前王子安德魯被捕 英國民眾拍手叫好：沒人能凌駕法律

英國前王子安德魯‧蒙巴頓—溫莎（右）在19日遭警方逮捕。（美聯社）

英國前王子安德魯‧蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）因與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，而淪為社會邊緣人。他在19日遭警方逮捕的消息傳出後，多數支持王室的英國民眾對此拍手叫好。

法新社報導，部分民眾認為，這位國王查爾斯三世（King Charles III）的胞弟被拘留，是罪有應得；也有人表示，此事傳達了「王室成員並非凌駕於法律之上」的正確訊息。

安德魯因涉嫌在擔任英國貿易特使期間行為失當而遭拘留。在最新公布的美國法庭文件揭露他可能將機密報告分享給艾普斯坦後，警方也搜索他的兩處房產。

經過多年來對安德魯與艾普斯坦往來的爆料與指控，英國街頭洋溢著大快人心的氛圍。來自倫敦東部艾塞克斯郡（Essex）的55歲律師卡特（Emma Carter）表示，安德魯被捕是「罪有應得」，「他躲在其特權與女王的高人氣背後太多年了」，「坦白說，他早該被捕了。他完全濫用了他的地位。」

59歲的姚曼琪（Maggie Yeo，音譯）也樂見這項消息。「我本以為他們（王室家族）是不可觸碰的。很高興知道他們並非法外之徒。」，「至少英國的司法體系還在運作」。姚女士也對查爾斯感到同情，查爾斯堅持必須讓警方進行調查，「他正深受癌症折磨。他可能不完全了解弟弟的背景。」

39歲的資料分析師提索（Jennifer Tiso）也對這項逮捕行動傳達的訊息表示歡迎。「他為自己的所作所為付出代價是件好事。我認為，不能只是因為你是王室親戚，就能凌駕於法律之上，或獲得與一般人不同的待遇。」「我認為時候到了。這以前發生在搖滾歌手、超級巨星身上，現在終於輪到更高權力的圈子，例如王室家族。」

許多英國人似乎曾經認為，王室是不可觸碰的。民調機構「輿觀」（YouGov）16日公布的調查顯示，高達62％的英國人認為，安德魯不太可能遭到起訴。

安德魯多年來因與2019年在獄中輕生的艾普斯坦四處狂歡的報導而惡名昭彰，這也反映在一般民眾的反應上。來自南部城市索爾茲伯里（Salisbury）的66歲退休人員凱文（Kevin）直言，這位已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的兒子「不聰明」且「傲慢」。

凱文說，「我並不反對王室，但他沒有樹立好榜樣。他是女王的最愛，她總是保護他。」他認為這次逮捕很重要，因為此案「牽涉到商業、合約、金錢，以及與外國的關係」。

安德魯始終否認有任何不法行為。儘管他同意支付數百萬英鎊，與指控他性虐待的朱弗里（Virginia Giuffre）達成和解，但他並未承認任何法律責任。

目前，安德魯在英格蘭東部山均漢姆堡（Sandringham estate）伍德農場居所的逮捕行動，調查範圍仍限於他2001年至2011年擔任貿易特使期間的作為。他當年正是因為與艾普斯坦的關係，而被迫辭去該職務。至於艾普斯坦可能為這位前王子及英國其他人士安排性交易的指控，英國警方仍在進行評估。

律師卡特最後強調，這次逮捕對艾普斯坦性虐待案的受害者來說，是「正確的結果」。

