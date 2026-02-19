為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英媒爆前王子安德魯66歲生日「遭警方拘留」 掀全球熱議

    2026/02/19 19:18 記者馮亦寧／綜合報導
    英國國王查爾斯三世（右）將全力支持警方，評估有關其弟、前安德魯王子（左）涉嫌向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩漏機密資訊的指控。（法新社）

    英國國王查爾斯三世（右）將全力支持警方，評估有關其弟、前安德魯王子（左）涉嫌向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩漏機密資訊的指控。（法新社）

    英國王室再掀驚天波瀾！英國「前」王子安德魯66歲生日的今日（19）被警方拘留調查。根據英國廣播公司（BBC）報導，警方於2月19日在諾福克郡桑德林罕莊園附近展開行動，出動多輛便衣警車與警力進行搜查。

    消息一出，英國媒體圈瞬間炸鍋。警方雖未公開被拘留者姓名，但表示已就涉嫌「公職行為不當」展開正式調查，並強調案件進入司法程序，呼籲外界審慎報導。

    外界聯想的焦點，仍然繞不開那個名字「艾普斯坦」。安德魯過去因與已故性罪犯富豪艾普斯坦往來密切，多年來飽受質疑。儘管他一再否認任何不當行為，並稱「對這段交往感到後悔」，但王室形象早已重創。

    如今再度捲入調查傳聞，讓輿論再度翻騰。

    桑德林罕莊園向來是王室重要私人領地，這次卻成為警方行動焦點。鄰近居民私下透露，當天確實有明顯警力動靜，場面一度引發側目。

    王室方面目前尚未正式發聲。而網路上早已兩派激辯，有人認為「早該徹查」，也有人質疑是否又是一場政治風暴。從王室核心成員，到近年逐步淡出公眾舞台，安德魯的人生軌跡堪稱跌宕起伏。

    如今生日這天再爆新疑雲，這場風暴是否會真正撼動英國王室？還是又一次短暫震盪？全球目光，已經再次對準這位爭議王子。

    英警方完整聲明如下：

    作為本次調查的一部分，我們已於今日（2月19日）逮捕一名來自諾福克郡、六十多歲的男子，涉嫌公職失當，並正在伯克郡與諾福克郡的多處地址進行搜查。

    該名男子目前仍被警方拘留中。

    根據全國性指引，我們不會公布被逮捕男子的姓名。同時請注意，本案目前已進入司法程序，任何相關報導都應審慎處理，以避免構成藐視法庭。」

    助理警務處長賴特（Oliver Wright）表示：

    在經過全面評估後，我們現已就這項公職失當的指控展開正式調查。在與合作單位共同調查這項涉嫌罪行的過程中，確保調查的完整性與客觀性至關重要。我們理解公眾對此案高度關注，並將在適當時機提供進一步更新。」

    英國「前」王子安德魯66歲生日的今（19）日被警方拘留調查。（法新社）

    英國「前」王子安德魯66歲生日的今（19）日被警方拘留調查。（法新社）

    美國已故富商艾普斯坦的性醜聞又有更多內幕曝光。（法新社）

    美國已故富商艾普斯坦的性醜聞又有更多內幕曝光。（法新社）

