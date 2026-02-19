IMF批中國產能過剩傷害全球 呼籲北京將產業補貼減半

國際貨幣基金（IMF）18日公布「2025年中國經濟年度評估」報告，重申今年中國GDP（國內生產總值）成長率4.5%的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的政策補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家帶來的傷害。（法新社資料照）

國際貨幣基金（IMF）18日公布「2025年中國經濟年度評估」報告，重申今年中國GDP（國內生產總值）成長率4.5%的預測，但呼籲中國將對關鍵產業的政策補貼減半，以減輕產能過剩對其他國家帶來的傷害。

英國《金融時報》報導，IMF估計，北京當局目前對關鍵產業的補貼約佔GDP的4%，呼籲中國在中期內應將這個比重降低2個百分點。報告指出，中國的產業政策正在引發國際外溢效應與壓力，加上國內需求疲軟，使中國更加依賴製造業出口作為經濟成長來源。

IMF中國和亞太區代表團主席嘉恩-錢德拉（Sonali Jain-Chandra）表示：「中國的產業政策確實在一些部門促成技術創新，但整體而言，對經濟造成的影響仍是負面的，相關問題包括資源錯配與過度支出等。」

IMF提出上述建議之際，中國正大幅增加製成品出口，包括電動車等高附加價值商品，其補貼政策已引發與西方國家的貿易緊張。中國去年貿易順差破紀錄高達近1.2兆美元（新台幣37.8兆元），法國總統馬克宏等多國領袖直言，這是難以承受的貿易失衡。

IMF對北京當局提出「去內捲化」的倡議表示歡迎，但呼籲中國應進一步提出明確策略。在中國，「內捲」是指過度削價競爭。

針對IMF的報告，中國官方回應稱，實際產業補貼規模並未如該機構所估算的那樣龐大。

《彭博》報導，在去年中國GDP成長率達到官方設定5%的目標後，IMF預測今年中國GDP增速將放緩至4.5%。IMF還估算，去年中國政府債務繼續攀升，總規模接近GDP的127%，較2024年上升約10個百分點，預計今年該比重將升至逾135%，並持續上升至2034年。

