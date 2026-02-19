針鋒相對！俄伊軍演秀肌肉 美航艦福特號殺到地中海口

美國海軍最新銳的核動力航空母艦「福特號」已經派往中東地區，最快將於本週末抵達。（取自美國海軍官網）

美伊核協議談判陷入僵局，雙方隨即在軍事層面展開激烈的「砲艦外交」（Gunboat diplomacy）。美國海軍最新銳的「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群正逼近地中海，伊朗則拉攏俄羅斯舉行聯合軍演。美國總統川普更在社群媒體發出最後通牒，警告若伊朗不達成協議，美方將不惜動用戰略基地「殲滅」威脅。

川普點名迪亞哥加西亞基地 揚言「殲滅」威脅

《美聯社》報導，隨著談判懸而未決，川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文施壓。他點名位於印度洋的「迪亞哥加西亞」（Diego Garcia）基地與英國費爾福德（Fairford）空軍基地，直言：「若伊朗決定不達成協議，美國可能有必要利用這些基地，殲滅（eradicate）來自一個高度不穩定且危險政權的潛在攻擊。」

這番言論被視為對伊朗的極限施壓，同時也藉機施壓英國在查戈斯群島（Chagos Islands，迪亞哥加西亞所在地）主權移交問題上配合美方戰略需求。

追蹤數據顯示，美軍「福特號」航艦週三中午已抵達摩洛哥外海的大西洋水域，預計將穿越直布羅陀海峽進入東地中海。分析指出，此部署旨在為以色列與約旦提供額外的防空與反飛彈保護傘，以應對談判破裂後可能爆發的衝突。

不甘示弱的德黑蘭當局，週四則宣布與俄羅斯在阿曼灣及印度洋舉行聯合軍演。伊朗官媒《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）稱演習旨在提升作戰協調，且近期曾在伊朗港口發現俄軍輕型護衛艦蹤影。值得注意的是，過去曾參與該演習的中國，此次並未出現在參演名單中。

除了外部軍事壓力，伊朗國內局勢也動盪不安。針對先前反政府示威遭鎮壓的死難者，民眾近期發起「40天悼念期」活動，在德黑蘭大型墓園高喊反政府口號。據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）估計，這波騷亂已造成超過 7000人喪生，遠高於伊朗官方宣稱的3117人。

圖為2023年3月中國、俄羅斯與伊朗三國在阿拉伯海舉行聯合演習。（美聯社檔案照）

