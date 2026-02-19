尹錫悅內亂罪判無期 判決揭關鍵：派軍隊封鎖國會構成「癱瘓憲政」

南韓前總統尹錫悅因涉嫌內亂受審，民眾在首爾中央地方法院外舉牌抗議，標語寫著「死刑」。法院於2月19日就相關指控作出裁決。（法新社）

南韓前總統尹錫悅因發動緊急戒嚴，一審遭判處無期徒刑，成為南韓民主化以來，首位因「內亂罪」被判處如此重刑的前國家元首。這場判決不僅為震撼全國的戒嚴風波畫下司法句點，也象徵南韓對「總統動用軍隊介入政治」劃下了前所未有的法律紅線。

核心定性宣告戒嚴不違法 派兵入國會即犯罪

據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院在判決理由中明確指出，尹錫悅雖依法擁有宣布戒嚴的職權，但其動用武裝部隊進入國會、試圖阻斷議會運作，並對政治對手採取強制行動，已超出憲法所容許的範圍。法院認定，相關行動的本質是企圖癱瘓憲法機關功能，構成刑法所規範的內亂罪。法官強調，這類行為對民主制度造成的傷害，遠超一般濫權案件。

請繼續往下閱讀...

《法新社》指出，主審法官在量刑時直言，這場短暫卻震撼社會的戒嚴事件，讓南韓付出了「巨大的社會成本」，從政治動盪到國際信譽受損，後果難以估量。法院同時批評尹錫悅至今仍堅稱自己是為了「守護自由」，對於以軍隊介入政治所造成的衝擊，缺乏應有反省。法官認為，尹錫悅身為國家元首卻主導違憲行動，責任極其重大，因此判處無期徒刑以展現對「自我政變」的嚴正譴責。

同案中，前國防部長金龍顯因配合執行軍事部署，被認定在內亂行為中扮演關鍵角色，遭判處30年有期徒刑，凸顯司法對整起事件的系統性究責態度。

隨著判決出爐，尹錫悅也正式成為「青瓦臺魔咒」最新一例。其妻金建希日前已因收賄案遭判刑，曾經權傾一時的第一家庭，如今雙雙身陷司法風暴。法院外雖有支持者高喊「政治迫害」，但多數輿論認為，對於動用軍隊介入政治的行為，司法必須給出清楚且嚴厲的訊號，才能捍衛民主底線。

未來變數南韓政壇清算與和解的循環

南韓政壇向來存在「先判後赦」的歷史慣例。回顧全斗煥、李明博等前總統，皆曾在服刑一段時間後獲得特赦。分析人士指出，未來政壇是否會以「社會和解」或「國家團結」為由，重新討論特赦的政治可能性，將成為這場憲政風暴落幕後，下一個備受關注的變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法