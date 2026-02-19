信用卡被盜刷！竊賊買刮刮樂中千萬 失主喊話：平分不追究

1名法國男子的信用卡遭到2名街友拿走後，購買了刮刮樂卻意外中了大獎50萬歐元（約新台幣1860萬元）。刮刮樂示意圖。（路透）

去年1起離奇的竊案，近日再度引發網友討論。1名法國男子的信用卡遭到2名街友拿走後，購買了刮刮樂卻意外中了大獎50萬歐元（約新台幣1860萬元）。由於沒人出面領獎，該筆獎金將被凍結，信用卡失主對此表示，願意與他們平分這筆獎金，並承諾不願追究。

綜合媒體報導，這起事件發生在去年2月，大衛（Jean-David E）發現他停放在土魯斯市中心的車遭人撬開，背包連同錢包都遭竊取，在他打電話掛失信用卡之後，他得知有人在失竊地點附近一家雜貨店消費了52.5歐元。

大衛隨即前往該雜貨店詢問店員有無看到可疑人物，店員告知，有2名街友使用信用卡購買了香菸和幾張刮刮樂，結果其中1張中了50萬歐元的大獎，他們還興奮地表示要前往法國國家彩券公司（FDJ）領獎。

根據法國規定，刮刮樂自購買後到領獎，只有30天的時間，若無領獎就將遭凍結。然而失竊案曝光後，警方已經通報FDJ，若竊賊領獎就會被逮捕。

對此，大衛透過律師提出提議，只要2名竊賊和他聯繫，他不但不會起訴對方，還會與對方平分50萬歐元的獎金。他表示，如果沒有這2人，他就不會中獎，而若不是對方購買彩券，他也無法中獎，「所以為什麼不私下和解，五五對分呢？」他還表示，若順利拿到這筆獎金，他將拿來償還房貸。

不過，事件截至目前，刮刮樂領獎時間已過，法國媒體並沒有更新最新進度，大衛很可能已經與獎金失之交臂了。

