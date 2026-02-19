為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    信用卡被盜刷！竊賊買刮刮樂中千萬 失主喊話：平分不追究

    2026/02/19 16:26 即時新聞／綜合報導
    1名法國男子的信用卡遭到2名街友拿走後，購買了刮刮樂卻意外中了大獎50萬歐元（約新台幣1860萬元）。刮刮樂示意圖。（路透）

    1名法國男子的信用卡遭到2名街友拿走後，購買了刮刮樂卻意外中了大獎50萬歐元（約新台幣1860萬元）。刮刮樂示意圖。（路透）

    去年1起離奇的竊案，近日再度引發網友討論。1名法國男子的信用卡遭到2名街友拿走後，購買了刮刮樂卻意外中了大獎50萬歐元（約新台幣1860萬元）。由於沒人出面領獎，該筆獎金將被凍結，信用卡失主對此表示，願意與他們平分這筆獎金，並承諾不願追究。

    綜合媒體報導，這起事件發生在去年2月，大衛（Jean-David E）發現他停放在土魯斯市中心的車遭人撬開，背包連同錢包都遭竊取，在他打電話掛失信用卡之後，他得知有人在失竊地點附近一家雜貨店消費了52.5歐元。

    大衛隨即前往該雜貨店詢問店員有無看到可疑人物，店員告知，有2名街友使用信用卡購買了香菸和幾張刮刮樂，結果其中1張中了50萬歐元的大獎，他們還興奮地表示要前往法國國家彩券公司（FDJ）領獎。

    根據法國規定，刮刮樂自購買後到領獎，只有30天的時間，若無領獎就將遭凍結。然而失竊案曝光後，警方已經通報FDJ，若竊賊領獎就會被逮捕。

    對此，大衛透過律師提出提議，只要2名竊賊和他聯繫，他不但不會起訴對方，還會與對方平分50萬歐元的獎金。他表示，如果沒有這2人，他就不會中獎，而若不是對方購買彩券，他也無法中獎，「所以為什麼不私下和解，五五對分呢？」他還表示，若順利拿到這筆獎金，他將拿來償還房貸。

    不過，事件截至目前，刮刮樂領獎時間已過，法國媒體並沒有更新最新進度，大衛很可能已經與獎金失之交臂了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播