美軍祕密轉移6千名IS囚犯 緊急送往伊拉克嚴防脫逃

美國高級情報官員披露，由於敘利亞局勢劇變引發全球反恐警報，為防止恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）藉機東山再起，美方近期展開一項極其機密的軍事行動，成功將關押在敘利亞北部的約六千名「伊斯蘭國」（IS）囚犯全數轉移至伊拉克境內。此舉旨在防止敘利亞動盪導致大規模越獄，避免該恐怖組織藉此迅速重組，解除一場可能影響全球安全局勢的危機。

據《福斯新聞》報導，這批6000名IS囚犯，原由庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）負責看守。然而隨著SDF與敘利亞新政府軍事衝突不斷升級，看守力量處於崩潰邊緣。美國情報官員警告，一旦這些戰鬥經驗豐富的囚犯趁亂逃脫，IS將在瞬間完成武裝重組，重演2014年席捲中東的威脅。

報導指出，這場行動由國家情報首長（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）於去年10月預警並啟動，並由國務卿魯比歐（Marco Rubio）主導政策協調。美軍中央司令部（CENTCOM）動用直升機與大量軍事資源，在短短幾週內完成轉移作業。目前這批囚犯已關押在巴格達國際機場附近的監獄，由伊拉克當局嚴密控管。

除了軍事轉移，美國聯邦調查局（FBI）團隊已進駐伊拉克，對囚犯進行生物辨識採集，並著手檢視去機密化情報以供司法起訴。同時，美國國務院正積極聯繫各相關國家，敦促其領回各自國籍的武裝份子。情報官員強調，此舉避免了極端勢力重返戰場，是敘利亞亂局中罕見的成功戰果。

然而，行動並未包含家屬安置，這也埋下另一道隱憂。據了解，原關押數萬名IS婦女與孩童的「阿胡」（al-Hol）難民營已移交敘利亞新政府接管，近期傳出大批人員疑似遭釋放。官員憂慮，這群長期受極端思想洗腦、甚至已接近戰鬥年齡的族群重獲自由，恐成為未來激進主義滋長的溫床。

