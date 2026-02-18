谷愛凌冬奧披中國戰袍 范斯：受美國栽培者應為美而戰

中美混血滑雪名將谷愛凌。（法新社）

針對中美混血滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）在本屆米蘭—科爾蒂納冬奧（Milan Cortina Olympics）繼續代表中國出賽，美國副總統范斯17日表達失望之意。他強調，那些在美國成長、受惠於美國教育體系與自由體制的人，理應選擇代表美國參賽，並直言自己「只會為美國選手加油」。

范斯在接受福斯新聞（Fox News）節目「故事」（The Story）主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）訪問時，被問及對谷愛凌選擇代表中國而非美國的看法。范斯坦言，他並不清楚谷愛凌目前的國籍狀態究竟為何，「我認為這最終取決於奧林匹克委員會的規定，我不會假裝自己要介入此事。」

然而，話鋒一轉，范斯對這位在加州出生長大的選手，提出道德層面的質疑。「我當然認為，一個在美國長大、受惠於我們教育體系，並享受著讓這個國家變得偉大的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美利堅合眾國參賽。」

范斯接著表示：「所以我會為美國運動員加油，我認為這其中的一部分，是指那些認同自己是美國人的人。這就是我在本屆奧運會上支持的對象。」

谷愛凌出生於舊金山，父親是美國人，母親是中國第一代移民。她在2019年宣布轉籍代表中國，並在2022年北京冬奧上大放異彩。儘管她就讀於美國名校史丹佛大學（Stanford University），但她選擇代表母親的祖國出賽，這一決定在美中地緣政治緊張加劇的背景下，持續招致美國輿論的批評。

除了國籍與認同爭議，谷愛凌的商業收入也成為焦點。她是目前全球收入最高的冬奧運動員，僅在2025年，透過與中國銀行（Bank of China）及西方企業的贊助合約，估計收入高達2300萬美元（約新台幣7.2億元）。

華爾街日報上週更披露，在中國被暱稱為「雪公主」的谷愛凌，與另一位同樣在美國出生、代表中國出賽的花式滑冰選手朱易（Zhu Yi），在過去3年間共獲得近1400萬美元贊助。報導指出，北京市體育局僅在2025年就向這兩位選手支付合計660萬美元，名目是「力爭在2026年米蘭冬奧資格賽取得優異成績」。

谷愛凌曾表示，代表中國是為了紀念她在當地出生的母親，並稱這是一個「極其艱難」的決定。然而，批評者指出，谷愛凌在享受美國自由環境的同時，卻對中國的人權爭議保持緘默。她從未公開譴責中國涉嫌對新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族的壓迫，或是對香港壹傳媒創辦人黎智英的監禁等議題。

這種在美中之間試圖「左右逢源」的態度，讓她在美國遭受不少非議，特別是在兩國關係日益對立的當下，美國民眾對其選擇的不諒解情緒有增無減。

然而，在競技場上，谷愛凌依然展現頂尖實力。在本屆米蘭冬奧中，她已在自由式滑雪坡面障礙技巧（slopestyle）及大跳台（big air）兩個項目中奪下銀牌。

谷愛凌21日將參加最後一個項目—女子自由式滑雪U型場地技巧（halfpipe）的決賽，這是她本屆冬奧問鼎金牌的最後機會。屆時，她的表現勢必將再次成為美中兩國媒體與觀眾的關注焦點。

