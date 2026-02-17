俄軍星鏈遭中斷 烏軍奪回札波羅熱大片失土

法新社報導指出，烏克蘭近期利用俄軍的衛星網路星鏈（Starlink）遭切斷之際奪回大片領土。（中央社製圖）

法新社根據「戰爭研究所」（ISW）的數據做分析，烏克蘭利用俄軍的衛星網路星鏈（Starlink）遭切斷之際，在11日至15日從俄軍手中奪回201平方公里土地。

這次烏軍收復的面積，幾乎相當於俄軍去年12月一整個月的戰果，也是自2023年6月反攻以來，在如此短時間內奪回最多土地的一次。

戰爭研究所指出：「烏軍這波反擊，很可能是利用最近俄軍無法使用星鏈系統的機會。」戰研所與美國另一智庫「關鍵威脅計畫」（Critical Threats Project）有合作。

俄羅斯軍事部落客說，「星鏈」中斷導致俄軍戰場上通信、指揮與控制操作受到影響。

法新社報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）先前曾宣布，將採取「措施」終止克里姆林宮使用星鏈技術，隨後在2月5日，軍事觀察家注意到，俄軍前線所使用的星鏈天線受到干擾。

基輔（Kyiv）先前表示，俄軍無人機特別會利用星鏈來規避電子干擾系統，才能精準攻擊目標。

沒有星鏈的護持，俄軍僅在2月9日那天稍有推進，接下來烏軍在11日至15日收復大片失土。

烏軍此次奪回的土地，主要集中在札波羅熱（Zaporizhzhia）以東約80公里處，那是俄軍在2025年夏季以來取得明顯進展的區域。

截至2月中旬，烏克蘭有19.5%國土遭俄軍或全面或部分掌控，多於一年前的18.6%；其中約7%的領土，也即克里米亞（Crimea）與頓巴斯（Donbas）部分地區，早在2022年2月開戰前就已被俄方控制。 （編譯：紀錦玲）1150217

