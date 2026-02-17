為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美菲聲明重申台海和平重要性 阻第一島鏈遭侵略

    2026/02/17 09:32 中央社
    美菲戰略對話今天舉行，美國國務院發布聯合聲明指出，集體防衛對於在第一島鏈任何地點嚇阻侵略至關重要。雙邊譴責中國在南海的脅迫行徑，並重申維護台海和平與穩定的重要性。

    第12屆美菲雙邊戰略對話今天在菲律賓首都馬尼拉召開，由雙邊高階官員與會。國務院下午發布聯合聲明，聚焦強化同盟以恢復印太嚇阻力，也涵蓋美國近期主推的能源及供應鏈安全。

    根據聲明，雙方承諾在印太區域保持高度警戒，防止衝突發生，並制定強有力的措施和嚇阻手段，以確保海上航道暢通，不受任何一國任意控制。集體防禦對在第一島鏈任何地點阻止並嚇阻侵略至關重要。

    雙邊並重申對「共同防禦條約」（MDT）的承諾。美菲1951年簽署「共同防禦條約」，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

    美菲也譴責中國在南海的非法、脅迫性、侵略性與欺騙性行為，認為此舉損害區域和平穩定與印太及更廣泛地區的經濟。

    兩國提到維護台海和平與穩定的重要性、強烈反對任何威脅或使用武力侵犯他國領土完整或政治獨立的行為，雙邊將致力維護自由、安全、繁榮和穩定的印太區域。

    今年規畫方面，聲明指出，美菲將強化「聯合作戰能力」（interoperability）及執行更貼近現實條件的演習，從而提升應對突發事件的戰備能力。美方將推動菲律賓軍隊及海岸防衛隊現代化，及增加向菲國部署美國尖端飛彈及無人系統。

    根據這份聲明，美國2026財政年度為戰爭部額外撥款1.44億美元（約新台幣45.17億元），用於美菲「加強國防合作協議」（EDCA）據點，並承諾以雙邊合作方式，重點推動EDCA據點的基礎設施建設。

    EDCA允許美國使用菲律賓基地聯合訓練、儲放裝備，並建設跑道、燃料庫和美軍宿舍等設施，但不是常駐性質。

    兩國也將強化民用核能合作，包括美方將派遣專家協助菲律賓開發核能教育課程與認證制度，培養建造與運作先進核反應爐的本地人才。

    美方並將提供150萬美元，用於在菲國設立小型反應爐控制室模擬器，確保區域核發展符合最高核安與防擴散標準。

    聲明指出，美菲將擴大雙邊合作，建立安全且符合標準的關鍵礦產供應鏈。

    美菲雙邊戰略對話2011年首次召開，是討論政治、安全與經濟合作的平台，雙方並交流對當前挑戰與戰略優先事項的看法，及確立新合作倡議。

