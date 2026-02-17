「AI原住民」力挺高金素梅 伍麗華：中共網路戰常見手法

高金素梅涉嫌利用人頭詐領助理費遭偵辦．網路上旋即出現「AI原住民」發聲力挺高金。（圖擷自伍麗華臉書）

無黨籍立委高金素梅涉嫌利用人頭詐領助理費遭偵辦．網路上出現不少大量自稱為某某族的「AI原住民」發聲力挺高金並嗆聲「下架民進黨」。對此，民進黨山地原住民立委伍麗華直指這是「中共網路戰常見手法」。

伍麗華今（17日）在臉書表示，AI就像是孩子，需要學習、不斷給它餵資料．如果大數據資料本身就充滿了過去歷史對原住民族的歧視，那麼AI生成的內容就會是「自動化的歧視」；如果資料是錯誤的，那麼AI就會複製錯誤的答案。

伍麗華說，這次有大量網軍利用AI生成「我是XX族，我挺OOO」．但這些「AI原住民」穿著的根本不是各族傳統服飾，造成張冠李戴、扭曲文化的現象，更嚴重的是在大量網軍餵進去錯誤資訊後，會讓AI學習起來並繼續複製錯誤。

伍麗華指出，這種利用網軍一次性大量生成「模板文章」，然後同時發布、製造輿論、帶風向誤導視聽，是近年來中共網路戰常見的手法，而這次針對台灣原住民的行動影響更是非同小可，因為世界上關於台灣原住民的網路資料本來就很少，如今更要面臨中共網軍所帶動的「虛假原住民言論」。

伍麗華表示，為了應為這種危機，在去年底完成三讀的《人工智慧基本法》裡，她的版本特別要求「網路資料要能查核事實」、「AI生成的資料要標示出來」，並呼籲真正的原住民上去網路發聲，讓「真實」被看見。

