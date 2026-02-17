美眾議員AOC避答協防台灣 評論：想選總統就認真回

圖為紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲。（圖取自美聯社）

美國眾議員歐加修-寇蒂茲傳出備戰2028總統大選，近日卻含糊回應是否協防台灣，她稱出兵保台是長期政策。有資深記者評論，這並非美國多年路線，若希望被認真看待為總統候選人就要認真回應。

民主黨籍的紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）屢次對美國總統川普（Donald Trump）政府提出挑戰，成功吸引大批支持者。

暱稱為「AOC」的歐加修-寇蒂茲於本月13日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上被記者問到，如果中國對台採取行動，美國是否會、也應該承諾派遣美軍防衛台灣？

除了「呃」、「嗯」等口語停頓，歐加修-寇蒂茲回應說，這當然是美國由來已久的政策，「我認為我們希望確保永遠不會走到那一步，我們希望確保我方所有經濟研究和全球布局都朝著避免任何此類對抗的方向發展，甚至避免讓這個問題出現」。

美國雜誌「國家評論」（National Review）資深政治記者葛瑞吉提（Jim Geraghty）今天投書「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，這是「是非題」，而歐加修-寇蒂茲並未回答。

葛瑞吉提寫道，「如果中國入侵台灣，美國該怎麼做？」，這可能是下一任總統面臨的最大、影響最深遠的問題之一。歐加修-寇蒂茲聲稱派遣美軍保衛台灣是美國「由來已久的政策」，這多少有些令人驚訝，因為事實並非如此。

他表示，美國於1979年承認中華人民共和國，並取消對中華民國（台灣）的外交承認。自那刻起，美國一直堅持認為任何分歧都必須透過和平方式解決。

葛瑞吉提指出，「無論美國政府是否承認，台灣在所有相關標準下都是獨立的國家」，擁有明確疆界並完全掌控其領土。政府由台灣人民選舉產生，而非中國境內的任何人。台灣自主做出決策，無需對中國領導人習近平負責。

這篇評論文章還寫道，台灣擁有自己的憲法、貨幣、旗幟、國歌，發行自己的護照，並以「中華台北」的名義參加國際運動賽事。台灣也擁有自己的軍隊，隨時準備捍衛主權，而這支軍隊部分裝備來自美國。

葛瑞吉提說道，歐加修-寇蒂茲之所以認為美國「長期」致力保衛台灣，原因之一可能是美國前總統拜登（Joe Biden）於任內至少4度表態協防台灣。

例如，拜登在2021年8月表示，若任何人向北大西洋公約組織（NATO）盟友發動侵略或採取行動，「我們會予以回應，對日本、韓國和台灣也一樣」。

葛瑞吉提指出，每次拜登的幕僚都會忙著向媒體強調，拜登實際上沒有改變美國長期以來奉行的政策，也就是戰略模糊。

他還說，嚇阻中國入侵台灣，必須列為美國前5大地緣政治優先事項之一，甚至有人認為應排第一。入侵的後果是災難性的，包括大量傷亡、全球頂尖的台灣半導體產業遭破壞，以及環太平洋貿易中斷，可能對全球經濟造成嚴重且長期的衝擊。

葛瑞吉提強調，任何想要成為美國總統的人士都需要擬定深思熟慮的計畫，以維護台海現狀，這個問題還會再次被提出。若歐加修-寇蒂茲想被認真看待為總統候選人，她就需要給出一個認真的答案。（編輯：陳彥鈞）1150217

