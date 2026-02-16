最古老華埠馬尼拉賓安杜區菲味過年 小吃區台灣香腸熱銷

華人區主街道「王彬街」，舞龍舞獅隊成員多已是菲律賓人。（歐新社檔案照）

農曆新年將至，擁有400多年歷史的馬尼拉華人區賓安杜區張燈結綵、人潮湧現，路邊攤擺滿融合在地元素的應景飾品，鑼鼓聲與談笑聲此起彼落，香火、年糕與各式小吃氣味交織，展現濃厚菲式年節氛圍。

賓安杜區（Binondo）始建於1594年，由西班牙殖民政府為天主教華人及當地人設立的定居點，是全世界最古老的唐人街，號稱全球最古老華埠。數百年來，華人與菲人共居、通婚與交流，不僅延續舞龍舞獅、紅包與年糕等華人習俗，也逐步融入菲律賓特色，塑造出與其他城市華埠截然不同的春節樣貌。

每年春節前後，賓安杜區成為馬尼拉、甚至全菲律賓的節慶中心，湧入的菲律賓人比華人還多，一同採買年貨、應景飾品、上香祈福，體驗華人區一年中最熱鬧的時刻。

菲華文經總會文化工作委員會主任陳萌蕙接受中央社訪問時表示，許多菲律賓民眾專程前來購買甜粿、象徵好運的鳳梨與金桔，或是採買吉祥飾品，最後再品嚐華人區特色美食，形成固定的過年行程。

在熙來攘往的華人區主街道「王彬街」，舞龍舞獅隊成員多已是菲律賓人；也有菲童以紙箱、保麗龍杯自製獅頭，披上紅巾即興表演，路人紛紛投擲零錢與糖果，為節慶增添熱鬧氣氛。

在街角露天聖壇前，華人與菲人一同向金字十字架燒香祈福，呈現天主教信仰與華人傳統並存的特殊景象。從外省遠道而來的菲律賓民眾茱莉說，她嫁給華人，已習慣華人習俗，每次來到華人區，也會以上香的方式為家人祈福。

這裡的年節飲食也反映文化融合，老字號糕餅店外大排長龍，年糕成為必買年貨。在華人文化中象徵「年年高升」的年糕，在菲律賓多被稱為甜粿，被賦予全家人吃後會「甜」蜜相「黏」不分離的在地解讀。

在小吃區，台灣香腸極為熱銷，成為繼珍珠奶茶之後，另一種代表台灣的美食。

得知華人過年時喜歡擺設鳳梨與金桔，菲律賓小販結合以這兩種水果加上紅包袋，創造出獨特的吉祥吊飾，廣受歡迎。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace）已將農曆新年列為「特別非上班日」，讓春節成為全民同慶的時刻，展現出菲律賓社會對多元文化的高度包容與友善。

