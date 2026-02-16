為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    索尼新技術可分析AI生成歌曲 揪出音樂原創與抄襲占比

    2026/02/16 18:15 中央社
    索尼開發出新技術，可辨識AI在生成歌曲時引據原創音樂及占比。（法新社檔案照）

    索尼開發出新技術，可辨識AI在生成歌曲時引據原創音樂及占比。（法新社檔案照）

    索尼集團公司開發出一項新技術，可辨識人工智慧（AI）在生成歌曲時所引據的原創音樂及其占比，讓詞曲創作者能在自身作品受到使用的情況下，向AI開發商求償。

    「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，索尼集團公司（Sony Group Corp.）這項技術能分析AI在學習及生成音樂的過程中，使用了哪些音樂家的歌曲，並量化每首原創作品的貢獻程度，例如這首歌有「3成的音樂是來自披頭四（The Beatles）、1成是來自皇后合唱團（Queen）」。

    如果AI開發商同意在分析方面進行合作，索尼集團將藉由連接開發商的基礎模型系統取得資料。若無法取得合作，這項技術能透過比對AI生成音樂與現存音樂，推估前者所使用的原創作品。

    隨著AI熱潮興起，AI開發商被控未經同意利用受版權保護的音樂、影片及著作訓練AI模型的案例也日益增加。在音樂產業，使用知名歌手聲音的AI生成歌曲已在網路上廣為流傳。

    索尼集團認為，這項技術將有助建立一項機制，根據貢獻比例將AI生成音樂獲得的收益分配給原創詞曲創作者。

    這項技術是由索尼集團旗下研發團隊Sony AI開發，相關論文已獲國際會議接受。索尼集團也研發出防止AI模仿動畫及其角色風格（例如吉卜力工作室），或直接生成其學習過圖像的方法。

    這項技術未來也可應用於影片、遊戲和角色等其他領域。索尼集團表示，公司尚未決定何時將此系統投入實際應用。

    索尼集團預期，AI開發企業會將這項技術導入自家模型，內容產業公司則能在授權談判中運用該技術。

    然而，目前尚不清楚AI開發商是否會為保護版權積極採用這項技術。部分業界人士指出，AI公司以提升AI模型性能為首要目標，對預防侵犯智慧財產權較不感興趣。（編譯：洪培英）1150216

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播