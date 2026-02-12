COS《死亡筆記本》角色「殺掉高市早苗」 中國動漫展淪仇日盛宴

中國四川省近期舉辦大型動漫展，有Coser故意模仿《死亡筆記本》殺人方式展示「成功殺死高市早苗」，獲得全場熱烈喝采。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」）

日本首相高市早苗領導的自民黨，在8日眾議院選舉取得壓倒性大勝，消息引發中國共產黨政府強烈不滿，開始大肆散播「日本軍國主義復活」等謠言，大批仇日小粉紅為此作出各種反日行動。據悉，四川省近期舉辦大型動漫展，有Coser故意模仿《死亡筆記本》殺人方式展示「成功殺死高市早苗」，獲得全場熱烈喝采，影片目前在各國瘋傳。

旅義華僑作家李穎「李老師不是你老師」昨（11） 日在社群平台X（原推特）分享一段影片，只見一群戶外展示自己Cosplay（角色扮演）裝扮的中國動漫迷，圍繞3名扮成日本經典懸疑漫畫《死亡筆記本》角色的Cos，其中扮演「夜神月」的Coser高舉一本模仿原作中寫上名字就能讓對方當場死去的筆記本，只見白紙上寫出巨大的「高市早苗」4個字，畫面一出，現場瞬間歡聲雷動、拍手叫好，更大讚Coser「幹得漂亮」。

「李老師不是你老師」透露，影片的拍攝日期是在本月10日，地點則是「第22屆成都世界線漫展」活動現場，該活動為成都地區規模最大也最知名的大型動漫主題展覽，每年推估有數萬人參加。這段全長約29秒的仇日影片曝光後，迅速引起多個時常自發性進行「大翻譯運動」、將中國仇日行徑或貼文分享到日本社群的帳號注意，並陸續將影片翻譯成日文推播到各大平台，目前已引發許多日本網友熱烈討論與炎上。

多次為遭中共迫害流亡海外的維吾爾人發聲的漫畫家「清水ともみ」，怒斥以日本動漫角色來威脅日本人的行徑真的非常惡劣，直言這些人才是真正的「恐怖份子預備軍」，必須永久禁止入境日本。其他日本網友也吐槽，「仇日又看日本作品的精神分裂世界藤壺」、「看盜版的小偷還敢叫囂這麼大聲」、「支持《我的英雄學院》跟《死亡筆記本》合作」、「跟之前中國高中生模仿槍殺前日相安倍一樣，典型的中國仇日教育」。

無獨有偶，本月3日台灣女網紅「不玩抽象的Tina」被爆出，拍攝影射「暗殺高市早苗」的抖音影片，獲得大量小粉紅大讚與護航，還揚言不久後就真就有人實現這件事。另外，還有網友翻出2024年中國深圳發生日籍男童遭刺身亡慘案，四川省一名副縣長對此不屑表示「中國的紀律就是殺日本人」，中國外交部則強調「中國沒有『仇日教育』」、「日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」等仇日又雙標的言論。

