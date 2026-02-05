共產黨認證辱華！ 中國漫展嚴禁《我英》、《柯南》Coser進入

共產黨認證辱華！ 中國漫展嚴禁《我英》、《柯南》Coser進入2026/02/05 13:01 即時新聞／綜合報導
中國北方地區規模最大漫展主辦方昨（3）日下令，嚴禁《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的Coser進入活動會場。（圖擷取自社群平台「X」、中國微博「IJOY国际动漫游戏狂欢节」，本報合成）
從小接受共產黨仇日教育的中國人，時常上演一邊高喊「殺光帝國主義小日本鬼子」，又一邊觀看日本製作的影劇作品等言行分裂行徑。近期日本國民長壽動畫《名偵探柯南》宣布和《我的英雄學院》合作，引爆小粉紅激烈炎上，隨著事件在中國延燒，北京規模最大的漫展下令嚴禁2部作品的Coser進入會場，消息引發各國網友熱議。
被譽為中國北方地區規模最大的二次元盛宴「北京國際動漫遊戲狂歡節」（簡稱︰IJOY漫展），將在本月7日至8日舉辦第27屆活動，地點則是在北京國家會議中心。昨（3）日下午，IJOY主辦方在微博公布數張最新的入場注意事項，其中一個臨時增加的全新注意事項，與目前在中國社會引發「辱華爭議」的2部日本人氣動畫作品有關。
根據IJOY主辦方公告，近期他們注意到《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的聯動內容，然而《我的英雄學院》涉及傷害中國人民感情的歷史問題，主辦方為切實維護「文化安全」與「意識形態」健康，倡導「正確的歷史觀」、積極履行「中國公民應盡的義務」，經審慎評估，決定本屆活動禁止任何與這2部作品相關的Cosplay（角色扮演）形象入場，同時禁止2部作品的周邊出現在現場展示與售賣。
IJOY主辦方強調，他們鄭重呼籲全體參展人員共同遵守、理解與支持這項規定，務必一起捍衛「尊重歷史、堅守底線，堅決維護國家尊嚴與民族情感」的原則，這樣才能造積極健康的漫展文化環境。消息一出，迅速獲得海量小粉紅歡呼喝采，也呼籲中國政府相關部門務必監督IJOY主辦方徹地執行這點，千萬不要讓任何不愛中國的漢奸出現。
外國網友則對此吐槽連連，「玻璃心又破防」、「先禁國家名不虛傳」、「還好我不是中國人」、「小學生何苦為難小學生」、「世界藤壺就是這麼玻璃心」、「根絕盜版，出版社懂的都懂」、「柯哀黨跟新蘭黨都敵不過共產黨」、「要禁就日本IP全禁，小打小鬧笑死」、「怎麼不把出版我英的整個JUMP都禁了？」、「中共支那不意外，全身是G點，隨便一碰就高潮」、「Q︰如何讓中國人禁止入境、A︰辱華神劇我英！」、「如果在台灣的沿海岸插滿我英的角色立牌，對岸是不是就會放棄武統台灣了？」
辱华的风终于吹到了小学生头上????????????— 小蛋糕（支持我请多转发????） （@lovelycake） February 2, 2026
《名侦探柯南》因与曾被指“辱华”的《我的英雄学院》联动，在中国遭到媒体批斗强烈抵制
代理商连夜跪了
目前不知道会不会放过????
小学生何苦为难小学生???? https://t.co/rktKtlP7fU pic.twitter.com/oKVbS5uAjD
1月31日，《名侦探柯南》动画开播30周年，因与《我的英雄学院》开播10周年的纪念联动，被指“辱华”— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） February 1, 2026
《我的英雄学院》因2020年反派“志贺丸太”名称涉嫌影射侵华日军731部队受害者，被中国网友称为“鬼子学院”并长期抵制。… pic.twitter.com/pW1nEgjZtY
＼⋱ 2026年はWメモリアルイヤー????⋰／— アニメ名探偵コナン【公式】⚽️ （@conan_anime1000） January 31, 2026
TVアニメ #名探偵コナン 放送30周年????#僕のヒーローアカデミア 放送10周年????
を記念して
青山剛昌先生 × 堀越耕平先生
描き下ろしコラボビジュアル解禁‼️
スペシャルコラボPVはコチラ????https://t.co/OyYRPm8Lpw#conan #アニメコナン30周年 pic.twitter.com/3rR4OBSwdC
◤ #ヒロアカ アニメ10周年— 僕のヒーローアカデミア／ヒロアカ アニメ公式 （@heroaca_anime） January 31, 2026
×
#名探偵コナン アニメ30周年
スペシャルコラボが来た!! ◢
ダブルメモリアルイヤー記念!!
青山剛昌先生による 緑谷出久 、
堀越耕平先生による 江戸川コナン、
それぞれの描き下ろしイラスト解禁!!
詳細▶https://t.co/5bSzvO4Ro5#heroaca_a pic.twitter.com/KVeTqVbsns
日本動畫《名偵探柯南》與《我的英雄學院》上月底宣布即將舉辦特別聯名活動，引爆中國小粉紅炎上出征。（圖擷取自@heroaca_anime、@conan_anime1000社群平台「X」）