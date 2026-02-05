共產黨認證辱華！ 中國漫展嚴禁《我英》、《柯南》Coser進入

中國北方地區規模最大漫展主辦方昨（3）日下令，嚴禁《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的Coser進入活動會場。（圖擷取自社群平台「X」、中國微博「IJOY国际动漫游戏狂欢节」，本報合成）

從小接受共產黨仇日教育的中國人，時常上演一邊高喊「殺光帝國主義小日本鬼子」，又一邊觀看日本製作的影劇作品等言行分裂行徑。近期日本國民長壽動畫《名偵探柯南》宣布和《我的英雄學院》合作，引爆小粉紅激烈炎上，隨著事件在中國延燒，北京規模最大的漫展下令嚴禁2部作品的Coser進入會場，消息引發各國網友熱議。

被譽為中國北方地區規模最大的二次元盛宴「北京國際動漫遊戲狂歡節」（簡稱︰IJOY漫展），將在本月7日至8日舉辦第27屆活動，地點則是在北京國家會議中心。昨（3）日下午，IJOY主辦方在微博公布數張最新的入場注意事項，其中一個臨時增加的全新注意事項，與目前在中國社會引發「辱華爭議」的2部日本人氣動畫作品有關。

根據IJOY主辦方公告，近期他們注意到《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的聯動內容，然而《我的英雄學院》涉及傷害中國人民感情的歷史問題，主辦方為切實維護「文化安全」與「意識形態」健康，倡導「正確的歷史觀」、積極履行「中國公民應盡的義務」，經審慎評估，決定本屆活動禁止任何與這2部作品相關的Cosplay（角色扮演）形象入場，同時禁止2部作品的周邊出現在現場展示與售賣。

IJOY主辦方強調，他們鄭重呼籲全體參展人員共同遵守、理解與支持這項規定，務必一起捍衛「尊重歷史、堅守底線，堅決維護國家尊嚴與民族情感」的原則，這樣才能造積極健康的漫展文化環境。消息一出，迅速獲得海量小粉紅歡呼喝采，也呼籲中國政府相關部門務必監督IJOY主辦方徹地執行這點，千萬不要讓任何不愛中國的漢奸出現。

外國網友則對此吐槽連連，「玻璃心又破防」、「先禁國家名不虛傳」、「還好我不是中國人」、「小學生何苦為難小學生」、「世界藤壺就是這麼玻璃心」、「根絕盜版，出版社懂的都懂」、「柯哀黨跟新蘭黨都敵不過共產黨」、「要禁就日本IP全禁，小打小鬧笑死」、「怎麼不把出版我英的整個JUMP都禁了？」、「中共支那不意外，全身是G點，隨便一碰就高潮」、「Q︰如何讓中國人禁止入境、A︰辱華神劇我英！」、「如果在台灣的沿海岸插滿我英的角色立牌，對岸是不是就會放棄武統台灣了？」

