《柯南》動畫30週年聯動遭小粉紅控辱華 中國代理商急發聲明滅火

日本長青人氣漫畫《名偵探柯南》（下稱《柯南》）捲「辱華」風波？為慶祝電視動畫撥出30週年，《名偵探柯南》將與甫動畫完結的作品《我的英雄學院》（下稱《我英》）展開一連串聯動企劃，由於《我英》曾被中國小粉紅質疑辱華，相關連動引發其敏感神經；對此，《柯南》中國版權代理商緊急發表聲明回應。

為慶祝《柯南》電視動畫播出30週年，以及《我英》動畫開播10週年，《柯南》作者青山剛昌與《我英》作者堀越耕平互畫賀圖，日本東寶也製作了結合兩部作品的特別版短片，不過相關連動卻觸發中國小粉紅敏感神經。

《我英》劇情中，曾出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，南韓讀者讀者發現，「丸太（maruta）」這個名字與二戰時期「731部隊」對人體實驗的稱呼「圓木（maruta）」相同，同時「志賀」取自日本細菌學家志賀潔，遭到小粉紅質疑辱華，貼上「鬼子學院」標籤。

目前中日關係緊張，這次《柯南》、《我英》聯動讓「名偵探柯南和鬼子學院聯動」一度衝上微博熱搜，小粉紅崩潰怒罵「在這樣的政治敏感期搞聯動你是要死嗎」；PTT鄉民笑：「我英是會傳染的絕症嗎」、「這樣都能辱華？看來我對辱華的理解程度還太低」、「隔空辱華wwww」、「渾身G點的中國人 」。

對此，《柯南》中國版權代理商「新創華」對此發聲明澄清：「《名偵探柯南》今年迎來動畫播出30週年，為紀念這一重要時刻，日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義。日本版權方一貫支持中日文化友好交流，並希望通過作品傳遞積極向上的價值觀。」

聲明強調「作為《名偵探柯南》在中國大陸地區的版權總代理，也會和日本版權方一起，一如既往的支持和平、尊重並熱愛中國文化。我們將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容，感謝大家監督與支持。」

