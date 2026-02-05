為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    未註明「演練」！ 突收北捷重大案件告警 網嚇壞罵翻雙北政府

    2026/02/05 14:21 即時新聞／綜合報導
    今下午1點許，許多民眾收到災防告警細胞廣播訊息（CBS）嚇壞。（圖擷自網路）

    今下午1點許，許多民眾收到災防告警細胞廣播訊息（CBS）嚇壞。（圖擷自網路）

    為強化台北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，雙北市府今（5日）下午於中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，展開危安攻擊模擬演練，不過細胞簡訊發布時並未註明演練，許多民眾收到後嚇壞，紛紛上網詢問，網罵翻為什麼不註明演練是演練。

    今下午1點許，許多民眾收到災防告警細胞廣播訊息（CBS），緊急警報稱「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。

    許多民眾收到後嚇壞，紛紛上網詢問發生什麼事，原來是雙北市以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，在中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，展開危安攻擊模擬演練。

    得知實際演練情況後，網紛紛罵翻：「幹嘛不標註演練啊，靠北喔」、「訊息內容放個演練不行嗎」、「演習會寫演習吧」、「演習警報不分，狼來了？」、「演練就算了，但訊息內容不標註演練，根本擾民。」

    隨後許多民眾再度收到災防告警細胞廣播訊息，這封簡訊才在開頭添加「演練」字眼。

    隨後簡訊才加註演練。（圖擷自網路）

    隨後簡訊才加註演練。（圖擷自網路）

