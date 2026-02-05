北捷車廂驚傳「老鼠出沒」 照片曝光

北捷車廂老鼠出沒。（@kyeh318 授權使用）

台北市大安區驚傳今年首例漢他病毒死亡病例，立刻引發關注。有網友在社群媒體上PO出照片，表示上週就已經在北捷車廂看過老鼠出沒。

原PO昨（4）日在Threads上發文，貼出一隻老鼠在車廂內門口附近的照片。他表示，該張照片是上個月23日晚上9點左右拍下，當時是乘坐北捷新店線，路段大概是南京復興站到松江南京站中間。

貼文曝光後，不到24小時已有超過80萬次瀏覽。網友紛紛留言：「好不合理喔？不能吃東西的台北捷運不太應該有蟑螂、老鼠啊」、「越來越多人在捷運上吃東西了，看過好幾次」、「要等到疫情擴散了才有作為嗎？」、「台北到處都老鼠能看嗎，蔣萬安」。

疾管署副署長林明誠指出，根據統計，2017年至今累計44例漢他病毒病例，其中1月病例數最多，曾出現8例，3月至5月病例數也維持在相對高點，顯示漢他病毒在春季較容易發生；另從族群分布來看，44例病例中，30至59歲就占了32例，約近四分之三，男性29例、女性15例。

林明誠分析，老鼠全年都會繁殖，但春季族群可能相對增加，而漢他病毒感染也與職業暴露風險高度相關，過去不少病例與傳統市場或市場相關工作有關，這類工作環境與老鼠接觸機會較高，因此疾管署也會在市場等高風險場域，持續進行鼠類監測與防疫作業。

