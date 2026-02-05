台中壽喜燒名店疑爆食物中毒！ 7人用餐3人高燒上吐下瀉送醫

網友指控到壽喜燒店用餐後出現食物中毒，發高燒、上吐下瀉。（翻攝自threads）

台中西區蜜柑日式壽喜燒店傳出疑似食物中毒事件，民眾投訴一行7人在2月1日用餐，有3人發燒、上吐下瀉就醫，業者回應可能是當晚承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶出現問題，已主動通報衛生局，並且暫停提供蛋慕絲，承擔後續醫療費用以及損失補償，台中食安表示獲報後即至現場稽查，並採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果預計約兩週出爐。

一名網友上threads貼出當日用餐圖文稱，「應該是沒有這麼巧的事！全程使用公用夾子，無口水接觸，用餐前與友人都無症狀，3個人吃一樣的餐廳，3個人都發燒上吐下瀉」，上網詢問有沒有人在同時段用餐後出現身體不適，該網友表示，已經不舒服3天，昨天高燒不退就醫，體溫在38-40度，點滴打退燒藥及服用退燒藥都沒用。

該網友也說，另2名同行友人用餐後都確診病毒性腸胃炎，想說是很少吃生雞蛋，不導致腸胃炎不適。

業者也在網友發文上留言回應，推估事件發於2/1（日）19:00後，有客人通知用餐後身體不適，事發第一時間已主動聯繫受影響的客人，並持續掌握客人的身體狀況，經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶。

業者表示，發現問題後已立即停售「蛋慕斯」，並主動通報衛生局採檢，衛生局已於3日來店進行採檢，積極配合相關調查，釐清原因；業者強調，顧客的健康權益是首要考量，承諾將對本次受影響的顧客負起全責，包括醫療、損失補償，該時段如果其他消費者用餐後不適，將安排專人協助處理。

食安處表示，2月3號當日接獲民眾通報後至現場完成稽查及採樣，後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者6萬至2億元罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

食安處前往壽喜燒店稽查、採集食品及環境檢體送驗。（食安處提供）

