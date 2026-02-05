為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中壽喜燒名店疑爆食物中毒！ 7人用餐3人高燒上吐下瀉送醫

    2026/02/05 14:28 記者蔡淑媛／台中報導
    網友指控到壽喜燒店用餐後出現食物中毒，發高燒、上吐下瀉。（翻攝自threads）

    網友指控到壽喜燒店用餐後出現食物中毒，發高燒、上吐下瀉。（翻攝自threads）

    台中西區蜜柑日式壽喜燒店傳出疑似食物中毒事件，民眾投訴一行7人在2月1日用餐，有3人發燒、上吐下瀉就醫，業者回應可能是當晚承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶出現問題，已主動通報衛生局，並且暫停提供蛋慕絲，承擔後續醫療費用以及損失補償，台中食安表示獲報後即至現場稽查，並採集食品及環境檢體送驗，檢驗結果預計約兩週出爐。

    一名網友上threads貼出當日用餐圖文稱，「應該是沒有這麼巧的事！全程使用公用夾子，無口水接觸，用餐前與友人都無症狀，3個人吃一樣的餐廳，3個人都發燒上吐下瀉」，上網詢問有沒有人在同時段用餐後出現身體不適，該網友表示，已經不舒服3天，昨天高燒不退就醫，體溫在38-40度，點滴打退燒藥及服用退燒藥都沒用。

    該網友也說，另2名同行友人用餐後都確診病毒性腸胃炎，想說是很少吃生雞蛋，不導致腸胃炎不適。

    業者也在網友發文上留言回應，推估事件發於2/1（日）19:00後，有客人通知用餐後身體不適，事發第一時間已主動聯繫受影響的客人，並持續掌握客人的身體狀況，經內部初步回溯，疑似問題來源可能為承裝「蛋慕斯」的氮氣瓶。

    業者表示，發現問題後已立即停售「蛋慕斯」，並主動通報衛生局採檢，衛生局已於3日來店進行採檢，積極配合相關調查，釐清原因；業者強調，顧客的健康權益是首要考量，承諾將對本次受影響的顧客負起全責，包括醫療、損失補償，該時段如果其他消費者用餐後不適，將安排專人協助處理。

    食安處表示，2月3號當日接獲民眾通報後至現場完成稽查及採樣，後續如檢出病原菌，將依《食品安全衛生管理法》處業者6萬至2億元罰鍰；若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將依法移送司法機關偵辦。

    食安處前往壽喜燒店稽查、採集食品及環境檢體送驗。（食安處提供）

    食安處前往壽喜燒店稽查、採集食品及環境檢體送驗。（食安處提供）

    食安處前往壽喜燒店稽查、採集食品及環境檢體送驗。（食安處提供）

    食安處前往壽喜燒店稽查、採集食品及環境檢體送驗。（食安處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播