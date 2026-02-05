竹縣自強高工首屆招生228名 鏈結科學園區人才需求

新竹縣立自強高工籌備處赴竹東國中辦理招生宣導。（新竹縣政府提供）

新竹縣自強工業高級中等學校（下稱自強高工）將於115學年度首屆招生，設有資訊科、電子科及化工科，共計228個名額，以「在地連結、全球移動」為辦學主軸，透過「升學+證照」雙軌並進策略，提前累積職涯競爭力，為未來升學與就業奠定紮實基礎。

縣長楊文科表示，縣府持續深化教育布局，回應AI世代與產業快速變動的挑戰，將於115學年度同步啟動兩所縣立高中招生作業，分別為主打「無界學習」的竹北實驗高中，以及鏈結科技產業、強化專業實作的自強高工。這兩校的新建大樓一期工程，都力拚今年8月完工，展現縣府推動多元適性教育的決心。

教育局長蔡淑貞表示，由自強國中改制的自強高工，為新竹縣第一所縣立技術型高中，以「在地連結、全球移動」為辦學主軸，精準對接新竹科學園區與科技產業的人才需求，設有資訊科、電子科及化工科，課程聚焦數位科技應用、專題探究與實務導向學習。

校方規劃115學年度首屆招生名額包含免試入學174名、直升36名，並設有技優甄審12名與體育績優6名，透過「升學+證照」雙軌並進策略，輔導學生在校期間取得國家級技術士證照，提前累積職涯競爭力。

自強高工籌備處主任林湧順指出，目前已有學生家長和國中教師來電諮詢，為了讓親師生更了解自強高工的課程發展與未來進路，籌備處樂於前進各國中舉辦說明會，期待吸引更多對科技與實作有熱情的國中畢業生加入。自強高工最新招生訊息及活動，可洽官方網站查詢。

新竹縣立自強高工將於115學年度首屆招生，籌備處辦理家長說明會。（新竹縣政府提供）

新竹縣立自強高工第一期工程教學大樓預計8月完工。（擷取自自強高工官網）

