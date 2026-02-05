為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣自強高工首屆招生228名 鏈結科學園區人才需求

    2026/02/05 14:19 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣立自強高工籌備處赴竹東國中辦理招生宣導。（新竹縣政府提供）

    新竹縣立自強高工籌備處赴竹東國中辦理招生宣導。（新竹縣政府提供）

    新竹縣自強工業高級中等學校（下稱自強高工）將於115學年度首屆招生，設有資訊科、電子科及化工科，共計228個名額，以「在地連結、全球移動」為辦學主軸，透過「升學+證照」雙軌並進策略，提前累積職涯競爭力，為未來升學與就業奠定紮實基礎。

    縣長楊文科表示，縣府持續深化教育布局，回應AI世代與產業快速變動的挑戰，將於115學年度同步啟動兩所縣立高中招生作業，分別為主打「無界學習」的竹北實驗高中，以及鏈結科技產業、強化專業實作的自強高工。這兩校的新建大樓一期工程，都力拚今年8月完工，展現縣府推動多元適性教育的決心。

    教育局長蔡淑貞表示，由自強國中改制的自強高工，為新竹縣第一所縣立技術型高中，以「在地連結、全球移動」為辦學主軸，精準對接新竹科學園區與科技產業的人才需求，設有資訊科、電子科及化工科，課程聚焦數位科技應用、專題探究與實務導向學習。

    校方規劃115學年度首屆招生名額包含免試入學174名、直升36名，並設有技優甄審12名與體育績優6名，透過「升學+證照」雙軌並進策略，輔導學生在校期間取得國家級技術士證照，提前累積職涯競爭力。

    自強高工籌備處主任林湧順指出，目前已有學生家長和國中教師來電諮詢，為了讓親師生更了解自強高工的課程發展與未來進路，籌備處樂於前進各國中舉辦說明會，期待吸引更多對科技與實作有熱情的國中畢業生加入。自強高工最新招生訊息及活動，可洽官方網站查詢。

    新竹縣立自強高工將於115學年度首屆招生，籌備處辦理家長說明會。（新竹縣政府提供）

    新竹縣立自強高工將於115學年度首屆招生，籌備處辦理家長說明會。（新竹縣政府提供）

    新竹縣立自強高工第一期工程教學大樓預計8月完工。（擷取自自強高工官網）

    新竹縣立自強高工第一期工程教學大樓預計8月完工。（擷取自自強高工官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播