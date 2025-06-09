中國Coser扮《我英》角色遭圍剿霸凌 牆外網友直呼諷刺！

中國一名女子參加Coser聚會，因為扮成《我英》角色「轟焦凍」遭其他Coser包圍霸凌。（圖取自李老師不是你老師X平台）

2025/06/09 22:01

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日發生多起因為Cosplay（角色扮演）日本知名動漫《我的英雄學院》（以下簡稱「我英」）角色被攻擊的事件，相關影片被分享到牆外後引發熱議，大批網友認為，整天高舉反日大旗的小粉紅大玩源自於日本的Cosplay，扮演日本動漫角色，卻又喊「打（日本）鬼子」、出征日本動漫辱華，行徑令人諷刺。

《我英》被中國小粉紅痛批辱華，是因作品中的反派角色「殼木球大」。作者掘越耕平原本將該角色命名為「志賀丸太」，小粉紅指稱「丸太（まるた/Maruta）」一詞是歷史上與日本731部隊有關的蔑稱，用來暗喻731部隊進行人體細菌實驗的受害者，這些人身體裡攜帶著731部隊注入的細菌，大日本帝國在1939年利用這些人先後對浙江，湖南，山東，廣東等地發動多次大規模的細菌戰，造成大量平民死亡；而「志賀」也被說有問題，因為731部隊用於實驗的其中一種病菌就叫「志賀菌」。

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掘越耕平被炎上後，改了角色名字並出面道歉，強調該角色原本的命名並沒有暗示731部隊歷史罪行。有支持者也翻出731部隊人員過往證詞，表示731部隊對受害者的稱呼，雖然漢字寫作「丸太」，但日文片假名為「マルタ」，並非「まるた」，且當時沒有使用漢字，而是以片假名書寫。儘管如此，《我英》在中國仍遭大力抵制，連中共政法委新聞網站官方微博都發文指責該作品「涉嫌辱華」，予以強烈譴責。

本月1日為中國兒童節，旅義華僑作家李穎本月3日在X平台分享數段影片，表示六一期間發生多起因為Cosplay《我英》角色遭遇攻擊的事件，受害者的照片還被PO網公審，「其中一起事件中，一名Coser被另外幾名女Coser圍堵在角落言語威脅並被暴力扯下假髮，周圍其他Coser在喊「請黨放心，強國有我』。另一起事件中，一名『Coser老師』因為對著一名小女孩的頭飾拍照，同時要求女孩將其拿下，引發女孩母親不滿，在爭執過程中Coser說小女孩的頭飾是辱華，女孩母親反擊說『Coser的裝扮也不是中國的，一樣是辱華』！」

李穎昨天（8日）又轉發影片，透露週日再次發生類似事件，遼寧瀋陽一處商城內舉辦Coser聚會，其中一名少女扮成《我英》角色「轟焦凍」，遭其他Coser包圍霸凌。從影片可見，該名少女的假髮被人從背後扯掉，周圍爆出嘲笑聲，假髮還被丟來丟去戲弄受害者。

這些影片曝光後引發牆外網友熱議，「和當年紅衛兵無異，貼一個標籤，然後採取暴力手段。只是這個標籤從反革命變成辱華」、「Coser打鬼子……還有比這更抽象的嗎？」、「我尋思他們這幫玩cos的不純五十步笑百步嗎？說人家乳華，我說你玩cos不也cos日本角色？這時候又扯動漫和動漫之間不可同日而語了？你玩cos嚴苛點就是被日本文化入侵，你不拒絕也就罷了，還扮上去了，這不純純的雙標狗嗎？」、「諷刺至極，要反日的話就別跟人家玩什麼Cosplay，乾脆日本動漫也全禁了」。

在不同時間地點，2名Cosplay成《我英》角色「渡我被身子」的女子遭人惡意扯掉假髮。（圖取自李老師不是你老師X平台）

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