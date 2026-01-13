為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國女Cos日漫角色慘遭暴走圍攻 假髮被扯焚燒、逼唱國歌

    2026/01/13 14:17 即時新聞／綜合報導
    中國女Coser近日在商場遭多人圍攻，假髮還被扯下焚燒。（擷取自x帳號@whyyoutouzhele）

    中國女Coser近日在商場遭多人圍攻，假髮還被扯下焚燒。（擷取自x帳號@whyyoutouzhele）

    中共小粉紅再傳霸凌式愛國事件，一名女生近日因Cosplay（角色扮演﹚日本一部被認為「辱華」的動漫《我的英雄學院》角色，在商場內遭多人圍堵、辱罵，甚至直接扯下她的假髮焚燒。

    根據多段網傳影片顯示，事發在河南大上海城，該名女動漫角色扮演愛好者（俗稱「Coser」）與2名友人行走於商場內時，突然遭一群人包圍，女Coser與友人始終低頭不語想盡速離開現場，不過，眾人仍不放過她們，除了高舉手機朝著她們拍攝，對其破口大罵，還逼她們唱中國國歌《義勇軍進行曲》。

    期間，一名男子從後方粗暴地將女Coser的假髮扯下，並當場焚燒，隨後還舉著中國國旗合照。最後，當該名女Coser和2名友人準備搭車離開時，又再遭到這群批人圍堵，阻止她們上車離開。

    這並非小粉紅第一次攻擊Coser事件，在本月初，蘇州動漫展傳出1名男子因扮演《我的英雄學院》角色，被現場其他Coser按倒，最後被保安押出場。

    中國女Coser與2名友人最終要搭車離去時，又遭圍堵攔阻。（擷取自x帳號@whyyoutouzhele）

    中國女Coser與2名友人最終要搭車離去時，又遭圍堵攔阻。（擷取自x帳號@whyyoutouzhele）

