為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圖輯》陽明山花季今開幕 花鐘旁櫻花開滿近五成

    2026/02/05 14:14 記者田裕華／台北報導
    2026年陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的櫻花開了近五成，吸引許多民眾前來拍照。（記者田裕華攝）

    2026年陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的櫻花開了近五成，吸引許多民眾前來拍照。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今天展開，陽明公園花鐘旁的櫻花開滿近5成，吸引許多民眾上山賞花，還有民眾穿著和服，開心地與櫻花合影。

    2026年陽明山花季5日上午在花鐘廣場開幕，將持續至3月15日止，共計39天，適逢春節及228連假，預計湧現賞花人潮。由於陽明山地區道路路幅及停車場有限，花季期間實施交通管制，中興路花鐘往陽明書屋方向將每日管制單行；連續假日仰德大道上山管制點為復興橋頭、至善路二段1巷巷口，管制時段延長為上午7點到下午4點，下山管制點為陽明路一段與中橫街口，管制時段為下午2點到下午6點。提醒有意上山賞花的民眾注意交管，以免陷車陣。

    今天白天晴朗炎熱，不少民眾把握好天氣上山賞花，有中年女性穿著和服，開心地與櫻花合影，連參加陽明山花季開幕表演的華岡藝校學生也不忘拍照。

    目前花鐘附近的山櫻花開了近5成，至於光復樓與前山公園的八重櫻、山櫻花要再等等，約莫要再2星期才會盛開。

    穿著和服的民眾，開心地與櫻花合影。（記者田裕華攝）

    穿著和服的民眾，開心地與櫻花合影。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的櫻花已開滿近五成。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的櫻花已開滿近五成。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今上午在花鐘廣場開幕，將持續至3月15日止，共計39天。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今上午在花鐘廣場開幕，將持續至3月15日止，共計39天。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，吸引許多民眾前來賞花。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，吸引許多民眾前來賞花。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，觀光客也來賞花合影。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，觀光客也來賞花合影。（記者田裕華攝）

    今天好天氣，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    今天好天氣，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的山櫻花已開滿近五成。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，陽明公園花鐘旁的山櫻花已開滿近五成。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，花鐘旁的山櫻花已開滿近五成，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    陽明山花季今開幕，花鐘旁的山櫻花已開滿近五成，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    今天好天氣，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    今天好天氣，吸引許多民眾上山賞花。（記者田裕華攝）

    參加陽明山花季開幕表演的華岡藝校學生，不忘與櫻花合影。（記者田裕華攝）

    參加陽明山花季開幕表演的華岡藝校學生，不忘與櫻花合影。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播