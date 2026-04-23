中國「高德地圖」紅綠燈倒數「算出來的」 數發部籲勿在台灣使用

中國「高德地圖」APP在台灣也可下載，但部份顯示資料精細到嚇人，數發部呼籲民眾在台灣別使用，以免讓業者蒐集資料，甚至讓一些敏感的資料回傳中國伺服器，被中國官方蒐集、使用。（記者王藝菘攝）

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，引發外界對資安與國安風險關注。數發部資安署長蔡福隆今（23）日在行政院會後記者會表示，其紅綠燈倒數功能，並不是因為跟我政府交通號誌系統對接，而是運用各個使用者在路口停、起動的資料推算，得出紅綠燈秒數，但使用該軟體恐涉及敏感個人定位、數位行動軌跡資料外洩，呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。

針對高德地圖爭議，行政院發言人李慧芝表示，行政院2019年已經公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，只要普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關的禁用清單，相關部會將就這款軟體進行資安檢測跟風險評估，現階段建議國人要提高警覺，避免下載有資安疑慮的中國製應用程式，確保個人隱私、企業資安。

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高德地圖與荷商合作取得圖資

蔡福隆補充，高德地圖APP的圖資資料是跟荷蘭廠商合作取得，並不是高德地圖本身蒐集到台灣的資料；至於紅綠燈倒數功能，並不是因為跟我方政府交通號誌系統對接，而是運用各個使用者在路口停、起動的資料推算，得出紅綠燈秒數。

蔡福隆說，高德地圖的使用會有隧道定位、行動軌跡等資料，這些資料都非常敏感，且會回傳到中國伺服器，根據中國國家情報法、網絡安全法等規定，政府有權存取企業的相關資料，民眾也有義務配合政府相關情報蒐集工作，因此這些資料可能會被中國政府蒐集、利用。

蔡福隆指出，有關於高德地圖的資安風險部分，資安署會請相關單位檢測，預計檢測完畢後，5月中旬將開記者會，向民眾報告並提醒民眾特別要注意的資安風險。而根據去年12月公布的「資通安全管理法」，高德地圖就是危害國家資通安全產品，政府機關目前都禁止使用此產品。

蔡福隆強調，高德地圖目前主要使用者主要是兩岸往返的台商，或赴中國旅遊的民眾，至於在台灣使用者並不多，但因會涉及很多敏感個人定位、數位行動軌跡資料的外洩，因此要特別呼籲民眾，不要在台灣使用高德地圖。

中國地圖應用程式「高德地圖」登台，新增可顯示「紅綠燈倒數計時」與3D街景功能，引發外界對資安與國安風險關注。數發部資安署長蔡福隆今（23）日呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。（記者鍾麗華攝）

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