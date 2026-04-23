從挫折中翻身！曾被5校取消錄取再拚回醫學系 「最佳辯士」再戰成大學生會長

成大醫學生楊同學再戰成大學生會，從備審風波走向公共參與引關注。（記者洪瑞琴攝）

曾因備審資料爭議引發全台關注的台中楊同學，如今因參選成大學生會會長再度成為焦點，被不少人視為「從挫折中翻身」的真人案例。

去年因為備審資料放上「最佳辯士」頭銜遭疑膨風不實，在網上掀起爭議，慘遭5校醫學系取消錄取資格的台中楊同學，後來只花一個多月，逆襲考上成功大學醫學系，成了勵志佳話。而今楊同學現況曝光，宣布參選成大學生會長，掀起鄉民熱議。

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據成功大學學生會公告，115學年度「六合一選舉」已正式展開，選舉項目涵蓋學生會正副會長、學生代表（含院代表及不分院代表）、校務會議學生代表（大學部與研究生）、研究生協會會長及代表，以及各系學會正副會長等職務。

其中最受關注的是學生會會長選舉，楊同學已完成登記參選。消息曝光後在校內外引發熱議，不少人對他再次挑戰自我表示關注。此外，選舉採中英文雙語公告，強調校園治理與國際接軌，也讓整體選務更具透明度與參與感。

依成大學生會公告選舉時程，4月10日至4月20日為登記期間（另開放補登記至4月25日），4月22日公告候選人名單，4月30日發布選舉公報，5月4日舉行政見發表會與辯論會，5月6日至5月8日進行線上投票，並於5月8日公布結果。

對於楊同學參選，學生反應呈現兩極。有學生肯定他歷經挫折仍勇於挑戰，認為具備韌性與行動力；也有人期待他在政見發表與辯論中提出具體主張，並回應過去爭議。整體而言，外界關注的焦點，已從個人事件逐漸轉向其公共表現與實質能力。

校方則維持中立立場，對學生參與自治組織選舉不予評論，僅表示尊重學生多元發展，並給予祝福。

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