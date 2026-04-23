北市女警產後血崩離世留稚子 中正一分局將設立專屬信託帳戶專款專用

北市警中正一分局。（資料照）

北市警中正一分局女警陳芊雯日前產下一女後，因失血過多不幸猝逝。由於陳芊雯的同事私下發起募捐，引起社會各界重親和捐贈善款，中正一分局及辦事處，今日正式對外表達感謝社會各界的關懷與支持，並表示這份善意不僅在艱難時刻給予家屬莫大力量，也將成為「安安」未來成長路上最溫暖且堅實的後盾。

但警方也表示，為完整整個行政合法程序，警方即日起暫時關閉收款帳戶，將待協助家屬設立「安安」專屬信託專戶，預計將待銀行7個工作日後，警方會再行對外公佈專屬帳戶，一般民眾可再行匯入善款，以達到日後專款專用和管理的透明。

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中正一分局表示，全案起初係基於同事情誼，並已取得家屬同意，原僅規劃由熟識警友間發起關懷與協助，性質屬對特定對象之關懷與贈與，並非針對不特定多數人之公益勸募行為。惟相關資訊經轉載於社群平台後廣泛流傳，並經媒體報導，致使各界善心人士踴躍響應，款項來源擴及社會大眾。

中正一分局表示，對於各界無私關懷與慷慨協助深表感謝，惟因過程中陸續出現多筆匿名款項（民眾多以安安加油、安安要平安長大代替匯款人資訊而未署名），善款湧入超乎預期，同時為避免外界對資金性質及流向產生疑義，並確保整體作業之嚴謹與透明，故於即日起暫時關閉收款帳戶。

就本案行政程序部分，將主動聯繫主管機關說明情形及請求協助，秉持審慎負責態度，並配合相關規定辦理後續程序。另為確保善款運用符合原始關懷及照護目的，現正積極協助家屬設立「安安」專屬信託專戶，並規劃將目前所收受之各界款項，全數轉入該信託帳戶統一管理，專款專用於其醫療、復健、生活及未來教育所需，確保資金使用透明且妥適。

此外，為回應社會各界對於資金流向之關心，未來將彙整並公布捐贈者名單及各筆款項金額（依法規及當事人意願適度揭露），以提升整體透明度，接受社會大眾檢視與監督，確保每一分善款皆用於「安安」最需要之處，並在公正第三人（律師）的見證下，落實所有善款均轉入「安安」信託專戶及資金使用。

分局及辦事處再次誠摯感謝社會各界的關懷與支持，這份善意不僅在艱難時刻給予家屬莫大力量，也將成為「安安」未來成長路上最溫暖且堅實的後盾。

各方捐款人如有疑義，可致電中正第一分局行政組02-23117821洽詢。

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