鄭麗文訪中480萬全民買單？審計部：若涉不法將送檢調

國民黨主席鄭麗文訪中行程欲申請民主基金會補助，引發爭議。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，並向台灣民主基金會申請新台幣480萬元補助費，民進黨立委吳秉叡今（23日）質疑其行程未提民主自由、名實不符。對此，審計部審計長陳瑞敏強調，該案尚未核銷，首先由基金會審核執行，再由主管機關外交部監督查核；若經查涉及不法，審計部將移送監察院或檢調處理。

立法院財政委員會今天審查今年度中央政府總預算案有關主計總處暨審計部等部分。吳秉叡質詢時指出，外交部捐助民主基金會，主要目的是因為中共在國際上對我國的打壓，透過國會外交拓展空間、推廣民主與自由；國民黨申請書寫明要去中國推廣台灣的民主自由理念，但全程皆未提到台灣民主自由，所作所為與書面內容毫不相關、甚至背道而馳。

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陳瑞敏說明，申請補助或執行都必須依照民主基金會相關規定處理，而外交部做為「財團法人法」的主管機關，具有查核的責任，該案目前尚未辦理核銷作業。審查流程分為三階段，首先由基金會審核執行狀況，決議是否同意；其次由外交部進行第二階段把關；最後若發現問題，審計部將督促外交部好好處理。

不過，吳秉叡質疑，民主基金會董事長是由立法院長韓國瑜兼任，假設基金會董監事會議通過核銷，但外交部經查核後行文認定該行程不符合補助目的，民主基金會仍執意補助，審計部能有什麼作為？

陳瑞敏回覆，審計部會依據外交部的相關發文及查核結果，來處理相關的帳務問題；若外交部未做適當處理，審計部也會給予相關審核意見。如果外交部盡職責認定不合法，基金會卻持續堅持，而事實如同假設，審計部就會移送監察院，若有不法的就送檢調，依照國家的制度來處理。

「台灣的國會現在就是，『我就是比你大啦』！」吳秉叡強調，立法院目前的多數黨簡直是太上皇，監察院因電費都被刪光，可憐到連電梯都沒辦法開。若外交部依職權查核且據實以告，認定該案不符合補助相關規定，但民主基金會仍仗著董監事的人數優勢堅持補助，就算被移送監察院也無妨，因為監察院等同被廢掉，這是審計部將來可能會面臨的困境。

立法院財政委員會，審計長陳瑞敏備詢。（記者王藝菘攝）

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