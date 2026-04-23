國防特別條例今再協商！藍營意見分歧 羅廷瑋挺盧秀燕主張 徐巧芯：尊重黨團

國民黨立委羅廷瑋認同台中市長盧秀燕主張，認為在全球軍備供應大排長龍情勢下，台灣應以積極的姿態搶佔供應鏈先機，既能滿足國防急迫需求，又能兼顧財政紀律。（資料照）

立法院今再度協商行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案，朝野攻防持續，執政黨喊話支持政院版，外界關注藍白最新協商立場。對此，國民黨立委徐巧芯表示，相關立場過去已多次說明，最終仍尊重黨團決議；羅廷瑋則呼應台中市長盧秀燕主張，認為在全球軍備供應大排長龍情勢下，台灣應以積極的姿態搶佔供應鏈先機，既能滿足國防急迫需求，又能兼顧財政紀律。

立法院上週進行國防特別條例草案黨團協商、由立法院長韓國瑜主持。而據協商結果，朝野黨團僅對條例名稱達成共識，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，並規劃本週由韓國瑜二度召集黨團協商；據了解，協商將在今日下午2點舉行。

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截至目前，國民黨團雖堅守黨中央的「3800億元＋Ｎ」版本，但立委徐巧芯拋出8000多億元、台中市長盧秀燕建議8000億至1兆元的合理額度；「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康日前更表態匡列8100億元預算。

對此，徐巧芯回應，她先前都已經表達過自己的立場，最終的方案尊重黨團決議。

牛煦庭說，藍白之間持續保持對話並進行版本整合，在野黨的共同目標是在國家安全與財政把關之間取得平衡；下午將展開協商，很快就會有結果。

羅廷瑋則指出，他完全認同盧秀燕提出的務實觀點，在當前全球軍備大排長龍的賣方市場下，台灣不該坐以待斃、被動等待發價書，能以更積極的姿態搶佔供應鏈先機，既能滿足國防急迫需求，又能兼顧財政紀律，是當前最負責任且最具執行力的戰略選擇。

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