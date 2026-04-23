本週第2次！ 日本羽田機場「系統又當機」 21架國際線航班停飛或延誤

日本東京羽田機場今（23）日傳出報到系統大當機，造成部分國際線航班取消或延誤。示意圖。（歐新社資料照）

日本東京羽田機場今（23）日傳出報系統大當機，造成部分國際線航班取消或延誤。各航空公司透露，目前他們改成人工方式協助旅客辦理登機手續；日媒則指出，這是羽田機本週發生第2次機場系統當機事件。

綜合日媒報導，根據羽田機場國際線營運單位表示，機場國際線航廈內各航空公司共用的報到系統終端設備，在今日清晨6點左右突然發生故障，直到上午11點左右才排除，期間導致全日空（ANA）與日本航空（JAL）合計21架航班出現或延誤。

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日本國土交通省指出，此次故障源自於航空交通管制系統異常，影響範圍涵蓋國內線與部分國際線航班，後續仍需時間消化延誤狀況。

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