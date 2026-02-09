小粉紅稱高市早苗勝選中國就能放心收拾日本 遭狠酸「太監聊做愛」

高市早苗領導的自民黨在8日眾議院改選中大勝。（歐新社）

日本首相高市早苗領導的自民黨，在昨天（8日）舉行的眾議院改選大勝，親中派則敗得一蹋糊塗，顯示抗中路線在日本社會獲得廣大支持。中方自然對這種結果相當不是滋味，有小粉紅還翻牆跑到台網嗆聲，稱高市勝選中國就可以「放開手腳收拾日本」，結果遭鄉民狠酸「太監就不要聊做愛了！」

日本8日舉行第51屆眾議院選舉，自民黨橫掃316席，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄。有學者直言，去年高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」遭中國霸凌，祭出一系列制裁措施，目的是威懾、控制所有日本政治人物，但北京的做法非但沒用，反而造成反效果，讓日本社會反中意識高漲，此次大選結果就是最好的證明。

昨天的大選結果出爐後，大批小粉紅崩潰，其中1名中國網友特地翻牆到Threads上嗆聲，「台灣人估計不知道，小粉紅『可是比你們更希望高市勝選』。很簡單，高市勝選，意味著日本將堅定親美抗中路線，中國大陸可以放開手腳收拾日本。當然了，中國大陸可是當著台灣人的面把日本往死裡整，就像川普把委內瑞拉往死裡整一樣。」

該貼文曝光後到現在湧入大批台灣網友留言，一面倒都是譏諷聲，隨便一則都輾壓原貼文的讚數，「太監就不要聊做愛了」、「以上是一個半殘的中國人在評論自由民主世界的大小事」、「那麼多年，中國整死了誰？不就是只整死了中國人」、「對對對，高市輸中國贏，高市贏中國更是贏，贏翻了讚讚讚」、「中共最擅長的不是整治日本，而是整治中國老百姓」、「這不是你們月薪1500該擔心的問題」。

有小粉紅翻牆跑到台網嗆聲。（圖翻攝自Threads）

