    以色列在德黑蘭擊落俄製軍機 「瞬成一團火球」第一視角畫面曝！

    2026/03/05 18:59 即時新聞／綜合報導
    一架俄製雅克-130在德黑蘭上空遭擊落。Yak-130示意圖，非當事戰機。（路透）

    一架俄製雅克-130在德黑蘭上空遭擊落。Yak-130示意圖，非當事戰機。（路透）

    中東戰火升溫，以色列軍方今天（5日）公布在伊朗首都德黑蘭上空擊落一架俄製戰機的畫面，可以看到空中的俄製戰機瞬間化成一團火球墜毀。

    美國和以色列2月28日對伊朗展開大規模軍事打擊，短短1天時間就擊殺最高領袖哈米尼和40多名高層，這幾天還精準打擊大量伊朗軍政單位。這段期間，不只美國軍武優秀能力讓國際印象深刻，相比之下伊朗採購的中俄號稱「最先進」防空雷達系統形同虛設，「中俄製造」又一次淪為笑柄。

    昨天以國又釋出消息，一架服役於該國空軍的F-35I「阿迪爾」（Adir）匿蹤戰機，在伊朗領空擊落俄羅斯出產的雅克-130（Yak-130）戰機。這是F-35戰機服役以來，首次在空中戰鬥擊落有人駕駛的敵機，也是以色列空軍約40年來首度執行飛行員對飛行員的空中擊落任務。

    今天以色列空軍就透過官方X釋出一段應為F-35I內建「光電瞄準系統」（EOTS）或先進感測器「分佈式孔徑系統」（DAS）紀錄到擊落雅克-130的影像，畫面上可以看到以國飛官將準星鎖定雅克-130，沒多久後雅克-130被擊中，瞬時化成一團火球急速墜落。

    這是以色列軍方首度公開F-35I在德黑蘭上空擊落有人戰機的第一人稱視角。以色列空軍還使用希伯來文寫下：「已執行任務，目標擊落，我們將繼續攻擊！」

    F-35I「阿迪爾」是以色列空軍使用的第五代匿蹤戰鬥機，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研製的F-35 「閃電II」（Lightning II）改良而來，取名「阿迪爾」，在希伯來語意為「強大者」。至於雅克-130，是俄羅斯雅克列夫設計局（Yakovlev）研發的噴射教練機兼輕型攻擊機。

    以色列空軍公布擊落雅客-130的畫面。（圖翻攝自X:@IAFsite）

    以色列空軍公布擊落雅客-130的畫面。（圖翻攝自X:@IAFsite）

