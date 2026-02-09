為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    寶可夢、柯南辱華了？被點名滲透軍國主義 中國動漫展全面封殺

    2026/02/09 13:31 即時新聞／綜合報導
    寶可夢日前在靖國神社幼稚園舉行卡牌教學，引發中國跳腳稱辱華。（路透）

    中國軍事新聞網站竟扯日本動漫作品滲透軍國主義，點名包含寶可夢、名偵探柯南，以及桌球選手張本智和等人，在為復活軍國主義埋下伏筆。中國各地區的動漫展紛紛祭出封殺令。

    中國軍方新聞入口網站「中國軍網」昨（8日）在社群平台發文，題為《他們的勾當——警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章稱，「寶可夢」拜鬼事件、《名偵探柯南》與《我的英雄學院》聯動事件，「再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散」。

    該文章還點名運動員張本智和參拜供奉戰犯的東鄉神社、男團The Rampage在電視節目中表演時，舞蹈中的敬禮動作讓人想起納粹禮等等。

    中國軍網聲稱，日本右翼透過青少年日常接觸最頻繁的體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以他們喜愛的形式灌輸經過美化歪曲的虛構歷史，「為復活軍國主義埋下思想伏筆」，最後還呼籲警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。

    近日中國各地區動漫展也下令禁止參與者以《名偵探柯南》和《寶可夢》角色形象進行COSPLAY及周邊銷售，稱這兩部作品「近期被認定有傷害民族情感與違背歷史立場的行為」。

