抖音網紅影射暗殺高市早苗遭炎上 小粉紅護航 網轟：恐嚇不叫言論自由

自稱來自台灣的中國抖音女網紅「不玩抽象的Tina」，上月跟風拍攝一段隱喻要「暗殺高市早苗」的影片，引發台日網友炎上。（圖擷取自@tina_weng9113 「不玩抽象的Tina」中國抖音，本報合成）

日本眾議院投開票將於本月8日舉行，首相高市早苗目前正前往各地參加公開活動，期間社群平台瘋傳一段影射「暗殺高市早苗」抖音影片，引起台日網友譁然。影片原拍攝的中國女網紅自稱是台灣人，並在被炎上第一時間隱藏所有社群帳號，得知此事的中國小粉紅為此瘋狂怒轟「台灣言論自由是笑話」力挺該名女網紅，遭到網友們反嗆「恐嚇不叫言論自由，那叫犯罪」。

擁有近20萬人追蹤的中國抖音女網紅「不玩抽象的Tina」，自稱是來自台灣的23歲女生，她在上月3日發布一段7秒影片，透過後製的方式，隱喻高市早苗發生跟前日本首相安倍晉三一樣，被人當街槍擊死亡的悲劇。據悉，「不玩抽象的Tina」拍攝的影片題材，為去年11月高市早苗重申「台灣有事」議題後，大批中國小粉紅為跟隨中共政府報復高市早苗，在抖音掀起一系列名為「高市，別『搞事』」的全新愛黨反日梗。

本月1日，這段影片被分享到社群平台Threads，並掀起各界譁然，許多台灣網友紛紛轉發、標註日本政治人物官方帳號，請他們務必注意自身安全；還有一些日本網友也表示，已將此事通報給政府相關單位。「不玩抽象的Tina」注意到自己被炎上後，火速刪除「高市，別『搞事』」影片並封鎖2支抖音帳號，讓不少追蹤她的小粉紅頓時錯愕不已，後來得知事情緣由，氣得發文開罵所有迫害她的噁心媚日台灣人。

小粉紅怒酸，「彎彎民主自由就是個笑話」、「不是說他們更自由嗎？這樣就急了」、「呆蛙都覺得，日本是兄弟，美國是爹」、「這言論還太自由了，都管到別的地方上去了」、「我已經1分鐘沒聽過文明世界言論自由的故事了」、「高市早苗是台獨分子的爹媽吧！日本是台獨份子的故鄉，趕緊離開中國台灣島日本帝國！」。更有小粉紅直白恐嚇，武統台灣後絕對要將《民視》等綠媒總部徹底轟炸、不留任何活口，殺雞儆猴。

蠻橫言論傳回台灣，讓台灣網友們看了直搖頭嘆氣，「言論自由不等於言論免責」、「恐嚇不叫言論自由，那叫犯罪」、「只想耍白癡不想擔責任，不叫言論自由」、「言論自由是建立在不傷害他人及觸犯法律的基礎上 」、「民主不代表可以公開影射謀殺任何人，這女的可以發佈在公開網路上，但相對的她也要對自己的行為負責」、「『都202X了還有人分不清言論自由與死亡威脅的差別』，這句話的含金量還在上升中」。

還有人反嗆，「更加體現那群智障不知道什麼叫言論自由」、「把恐嚇當言論自由，只有牆內的人才會這麼認為」、「被沒言論自由的國家說沒言論自由，真的很好笑，他們又不懂什麼是言論自由」、「中國韭菜連吃飽穿暖都有困難了，竟然還在用偏激的言論討論言論自由？真是有夠可悲的」、「中國的言論自由標準就是，他們可以羞辱，恐嚇，嘲笑，歧視世界上任何一個人，就是不准說中國跟共產黨任何一句壞話」。

據了解，「不玩抽象的Tina」事後被不少起底疑似她在台灣的真實身分。部分網友搜尋其抖音名稱，意外發現一名擅長打德州撲克、加入「Poker Queen德州撲克女子戰隊」的人氣直播主「Tina（翁綵芯）」，無論是臉書、IG和Threads帳號的暱稱都與她一模一樣，甚至在爭議影片曝光不久，這些同名帳號就被火速隱藏，目前僅有IG能瀏覽、無法留言。另外，該女子還被發現曾出演《網紅崛起》、《綜藝玩很大》等節目。

