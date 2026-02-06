為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遊戲平台Roblox內容含暴力 埃及全面封鎖：保護兒童

    2026/02/06 23:51 中央社
    埃及認為遊戲平台Roblox「對兒童安全存在風險」，全面封鎖。（路透）

    埃及認為遊戲平台Roblox「對兒童安全存在風險」，全面封鎖。（路透）

    埃及近日開始以「對兒童安全存在風險」為由，全面封鎖熱門遊戲平台Roblox。Roblox回應稱，願以當地文化價值觀，為產品本地化，以期恢復使用。

    埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及媒體監管最高委員會（Supreme Council for Media Regulation，SCMR）宣布於2月4日起，正式開始封禁熱門遊戲平台「Roblox」，理由是擔心遊戲內容包含暴力，有礙兒童發展及安全。

    報導引述委員會的說法，這項禁令的目的是為遏止埃及青少年在使用網路媒體時，有傳播不良文化和不良行為的機會。

    委員會副主席阿米爾（Essam El-Amir）另表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在去年3月底結束齋戒月後發布一項命令，呼籲民眾抵制「宣揚流氓和暴力行為」的媒體和戲劇創作。塞西並於上個月呼籲限制兒童使用手機，以保護青少年上網安全。

    埃及參議員拉德萬（Walaa Radwan）曾呼籲對Roblox平台進行監管，擔心Roblox的使用者生成內容（UGC）與即時溝通功能，有可能導致兒童暴露在不當言語、騷擾或潛在危害中。

    禁令在埃及的社群媒體上引發軒然大波。有些家長在網上分享孩子因突然無法進入遊戲平台而感到錯愕的短影片；也有家長期待國家在管理網路遊戲和社群平台時，以兒童保護、社會價值和文化規範為優先考量；還有網友在報導網站評論上呼籲摩洛哥或阿聯封禁Roblox。

    中央社記者詢問幾名埃及當地中學生對Roblox的看法時，15歲的穆斯塔法（Mostafa）表示，Roblox可讓玩家自己打造遊戲內容，綜合各種玩法，所以玩不膩。但16歲的法齊（Fawzi）則指出，對這種畫面簡單，又一堆不同的東西在上面的平台興趣缺缺，比較偏愛專攻線上英雄射擊遊戲的平台。但受訪學生都表示，不確定這個平台會為自己帶來什麼安全風險。

    綜合外媒報導，其他中東國家如科威特、卡塔爾、阿曼、約旦早前都封鎖過Roblox平台。其他海灣國家如沙烏地阿拉伯與阿聯，則是對Roblox採取限制性措施，例如暫停遊戲內文字與語音聊天功能，並強化阿拉伯語內容審核與安全機制。

    此外，澳洲已禁止特定年齡層使用社群媒體；法國也正在推動類似立法。這一趨勢顯示，國際社會對兒童接觸數位內容的擔憂日益加劇。

    埃及宣布禁令後，Roblox公司也迅速回應表示已聯絡埃及當局，期待解決此事並可儘快恢復使用。根據法新社，Roblox公司發言人表示，願意根據當地的文化價值觀以及對安全的承諾，為產品建立本地化。

    Roblox是一個總部位於美國的線上遊戲和創作平台，於2006年推出，使用者可運用平台的工具，來設計自己的體驗內容和進行遊戲。

    根據Roblox網站統計，全球每天約有1億人上線使用該平台；且在2024年的使用者中，13歲以下者占使用者總數的40％，也就是每天約有4000萬兒童使用平台進行遊戲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播