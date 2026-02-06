為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    超不尋常天文事件！黑洞吃恆星「消化不良打嗝」 6年還沒停

    2026/02/06 23:20 編譯管淑平／綜合報導
    恆星太靠近一個超大質量黑洞發生潮汐瓦解事件，產生高速物質噴流模擬圖。（路透）

    恆星太靠近一個超大質量黑洞發生潮汐瓦解事件，產生高速物質噴流模擬圖。（路透）

    距離地球約6億6500萬光年的一個超大質量黑洞，有「非常糟糕的進食習慣」：在撕裂、吞噬一顆恆星後，持續向太空噴發高速物質噴流長達6年還沒停，亮度也不斷攀升，就像飯後消化不良一直「打嗝」。科學家說，這次潮汐瓦解事件強度與持續時間前所未見。

    《路透》5日報導，這起事件特殊之處在於，這個黑洞吞噬一顆不小心太靠近的恆星後，「餐後消化不良」的強度和持續時間：黑洞重力撕裂恆星2年後，才開始將恆星殘餘物質向太空噴出，持續至今已長達6年，比過去所觀測到的這類活動還久，而且強度還在增強。

    這份研究5日在《天文物理期刊》（Astrophysical Journal）發表，論文第一作者、美國奧勒岡大學天文物理學家森德斯（Yvette Cendes）指出，「這道噴流亮度以指數型升高，是前所未見，現在比最初被發現時亮了大約50倍，以無線電波來說，是令人感到不可思議地亮」，而且「這個現象至今已持續數年，沒有要停下來的跡象，這超級不尋常」。

    這個黑洞質量約為太陽的500萬倍，與銀河系中心的超大質量黑洞相近，被其吞噬的恆星是一顆紅矮星，質量約太陽的10分之1。當恆星被黑洞重力吸引而逐漸靠近再也無法逃脫的臨界點「事件視界」，被強大重力撕裂，稱為「潮汐瓦解事件」（TDE）。

    研究報告共同作者、亞利桑那大學天文物理學家亞歷山大（Kate Alexander）說，恆星被黑洞撕裂、形成拉成細長的殘骸流，其中部分氣體落入黑洞被吞噬，而這次研究觀測到的明亮無線電訊號，是接近、但未真正越過「事件視界」的一些恆星物質所產生，「就像被挑嘴的寶寶嚼了幾口食物後，又猛烈吐出來，而非吞下」。

    研究人員還無法確定，為何這次事件會產生如此壯觀、持久的「相對論性噴流」（relativistic jet），森德斯認為可能與黑洞周圍磁場有關，也顯然還有某些不尋常因素，否則應該會更常觀測到類似事件。研究團隊推測，這道噴流可能在今年稍晚或明年達到高峰，之後會逐漸減弱，亞歷山大說，「所以我們大概還能看到這道噴流10年或更久」。

