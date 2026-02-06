又是種族歧視！發布2020大選陰謀論影片 川普暗諷歐巴馬夫婦是猴

美國總統川普在「真實社群」上發布論及2020年總統大選陰謀論的影片，片尾竟出現把前總統歐巴馬伉儷變成猴子的畫面。（擷取自川普社群發文）

美國總統川普5日在社群媒體上發布1段有關2020年總統大選陰謀論的影片，片中竟把民主黨籍前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬繪成猴子。多名民主黨要人出言譴責該影片大搞種族歧視。

這段引發爭議的影片，發表於川普自創的「真實社群」（Truth Social）；在長1分鐘的影片接近片尾時，出現分別被安上歐巴馬與蜜雪兒臉孔的2隻猴子，歷時約1秒。

該影片的主旨為重申川普指控2020年總統大選錯誤，即川普當年並未連任失敗，而是被「做掉」，原因包括Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）作票等各種選舉舞弊。

截至美東時間6日清晨（約台灣時間同日正午），該影片在川普的社群平台上已獲得超過1000個讚。

被視為2028年代表民主黨問鼎白宮的熱門人選及高調的川普批評者、加州州長紐松（Gavin Newsom）的新聞辦公室，在X上發文譴責川普：「（川普）總統此舉有夠噁心。每一個共和黨人都必須立即予以譴責。」

歐巴馬政府的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）也在X上發文譴責：「就讓川普及其種族主義追隨者一直籠罩在這樣的陰影下吧：歐巴馬伉儷會被未來的美國人愛戴，而在探究他（川普）時則將之視為我國史上的污點」。

川普過去就曾針對歐巴馬，包括在還沒參選總統前緊咬歐巴馬的出生地不放，以及在去年回鍋白宮後發布1段人工智慧（AI）影片，顯示歐巴馬在橢圓形辦公室被捕，以及身穿橙色囚服被關在牢裡。

川普稍後又發布1段AI影片，片中非裔的國會眾議院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）戴著假髭與1頂墨西哥寬邊帽。傑福瑞斯稱該AI影片帶有種族歧視意味。

美國總統川普5日發布影片嘲諷民主黨前總統歐巴馬是猴子，挨批大搞種族歧視。圖為川普（中）與歐巴馬（左）在前總統卡特的葬禮上交談，右為第一夫人梅蘭妮亞。（法新社）

