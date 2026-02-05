為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    習近平與俄、美領袖先後通話 外媒解析：展現全球政治地位

    2026/02/05 22:21 編譯林家宇／綜合報導
    中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷4日視訊通話。（歐新社）

    中國國家主席習近平4日與美國總統川普通話前，先與俄羅斯總統普廷視訊通話1.5小時，凸顯兩國無上限友誼與緊密合作關係。習近平會中主張「把握歷史契機」加強合作，確保中俄關係循正軌發展；普廷則強調「堅定不移支持彼此維護國家主權及安全」。

    普廷外交顧問鄂夏柯夫向媒體說明，面臨外部挑戰之際，莫斯科與北京在涉及國家利益的關鍵議題上相互支持。另外，普廷接受習近平邀請在上半年訪問北京，加上已敲定出席11月於深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，確定今年至少兩度訪中。

    「法新社」指出，習近平罕見連續與美俄領袖通話引起外界關注。新加坡南洋理工大學副教授駱明輝認為，這證明了習具有主動權，能夠輕易與全球兩大強國領袖通話。

    中國國內近期因中共中央軍事委員會副主席張又俠落馬鬧得沸沸揚揚，然而，習近平不太可能與川普、普廷談論此事。在面對不穩及脆弱的國內時刻，兩通適時的電話，可能是向國內展現習近平信心，以及在全球舞台政治地位的一種安排。

