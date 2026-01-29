為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國會議員罹難！哥倫比亞客機墜山區釀15死 叛軍出沒調查受阻

    2026/01/29 08:15 即時新聞／綜合報導
    哥倫比亞薩特納航空公司28日證實，1架客機在哥倫比亞東北部山區墜毀，機上15人全數罹難，包括1名哥國國會議員。示意圖非失事客機。（路透資料照）

    哥倫比亞國營薩特納航空公司（Satena）28日證實，1架客機在哥倫比亞東北部山區墜毀，機上15人全數罹難，包括1名哥國國會議員。

    路透報導，薩特納發布聲明稱，失事客機為Beechcraft 1900雙引擎螺旋槳民航機。該機於28日中午從邊境城市庫庫塔（Cucuta）起飛，原定前往奧卡納（Ocana）。然而起飛僅約12分鐘後，客機便與塔台失去聯繫，指揮中心隨後確認飛機在山區墜毀。

    薩特納沒有說明墜機原因，僅表示客機失事時並未啟動緊急信號燈。當地媒體發布的現場照片顯示，失事飛機殘骸散落在山頭，機身嚴重損毀。

    根據航空公司公布的旅客名單，機上乘客包括哥倫比亞國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，以及一名準備參與3月國會選舉的候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo）。

    此外，墜機地點位於偏遠山區，地勢崎嶇且長年種植古柯樹（古柯鹼原料），並有武裝叛軍「民族解放軍」（ELN）等組織活動，環境複雜，為調查及善後工作增添難度。

