委國代總統涉跨國犯罪 被迫淪為川普的「石油傀儡」

委代理總統羅德里格斯被爆出長期為美國緝毒局的「重點關注目標」犯罪嫌疑人。（美國環保署）

隨著委內瑞拉政局劇變，前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）落網並引渡美國，委國進入了動盪的權力交接期。美國總統川普（Donald Trump）近日公開讚揚代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez），為穩定局勢的關鍵人選，然而，這名被川普視為委國未來希望的女強人，其實長期名列於美國緝毒局（DEA）的「重點關注目標」（priority target）名單，不僅涉嫌大規模洗錢，更被視為跨國犯罪體系的核心人物。

據《美聯社》報導，美國緝毒局早在2018年就開始對羅德里格斯展開嚴密監控，並在2022年將其列為重點關注目標，而目標名單上通常只會是能對全球毒品貿易產生「重大影響」的犯罪嫌疑人。羅德里格斯的罪狀包括，涉嫌通過委國的度假飯店洗錢、利用國家資源進行非法金礦貿易、與馬杜羅的洗錢共犯薩博（Alex Saab）在多項貪腐合約中都有密切交集等。

對此，智庫「洞察犯罪」（InSight Crime）負責人達德利（Steve Dudley）指出，委內瑞拉本來就並非普通的民主國家，而是一個「犯罪混合政權」之地，他直言，「在馬杜羅的體系下，不參與、不掩護犯罪活動根本爬不上高位。這不是體制上的漏洞，這就是他們一直以來的生存方式。」

儘管執法部門對羅德里格斯的底細瞭若指掌，川普與國務卿魯比歐（Marco Rubio）仍維持表面讚賞，稱讚她為「了不起的好人」，杜蘭大學教授史密德（David Smilde）分析，這有可能是美方的一種政治施壓：如果羅德里格斯不配合交出委國的石油以及其他自然資源，這份如同「達摩克利斯之劍」的緝毒檔案，隨時有可能會變成正式的聯邦起訴書，使她步上馬杜羅的後塵，在美國監獄度過餘生。

委國反對派領袖馬查多（María Corina Machado）在白宮與川普會面後也直言，美國司法體系掌握到的羅德里格斯犯罪證據早已「非常充足」。這名曾在父親死於警方手中後對美國恨之入骨的「委國新女帝」，如今正陷入一場以國家主權與個人自由為籌碼的政治豪賭。

