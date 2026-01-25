為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美戰爭部次長柯伯吉將訪日韓 可能敦促提高軍費

    2026/01/25 23:53 中央社
    美國戰爭部已經宣布，負責政策事務的次長柯伯吉將於近日接連訪問韓國和日本。（法新社）

    美國戰爭部已經宣布，負責政策事務的次長柯伯吉將於近日接連訪問韓國和日本；他被認為是主導推動盟邦提高國防支出的核心人物，此行可能會商討日韓兩國提高防務經費等事宜。

    共同社報導，美國戰爭部昨天發布消息指出，柯伯吉（Elbridge Colby）此行目標為推進美國總統川普（Donald Trump）所提「以實力求和平」政策議程，並會重申印太地區以及美國與日韓同盟的極高重要性。

    美國戰爭部23日剛公布川普第2個總統任期的首份國防戰略（National Defense Strategy）報告，預計柯伯吉此行會向日韓兩國說明美國的方針。

    韓聯社報導，據悉柯伯吉將於25日至27日先訪韓，跟韓國外交和國安部門官員探討韓美同盟現代化等相關事宜。

    預計韓方增加國防支出、戰時作戰指揮權移交、韓國打造核動力潛艦等事務會成為主要議題。柯伯吉訪韓行程結束後，他將前往日本訪問。

    美國戰爭部最新的「2026國防戰略」報告提及，美國將提倡其全球各地的盟友與夥伴達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。

