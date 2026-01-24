普廷邊談邊打！阿布達比密談 396枚火網仍狂炸基輔 80萬人斷電受凍

俄羅斯總統普廷（左）22日在莫斯科會晤美國特使魏科夫（中）及川普女婿庫希納（右）。雙方密商後隨即啟動阿布達比三方會談，然而俄軍卻在談判進行時同步狂炸基輔導致80萬人斷電。（歐新社）

俄烏戰爭在和平談判桌外爆發殘酷交鋒。24日凌晨，正當美、烏、俄三方代表在阿拉伯聯合大公國首府阿布達比（Abu Dhabi）進行秘密會談之際，俄羅斯總統普廷竟下令發動大規模空中襲擊，重創烏克蘭兩大城市基輔與哈爾科夫，造成至少1死23傷，並導致基輔80萬人在嚴寒中斷電。

根據《路透》報導，烏克蘭空軍統計，俄軍在此波攻勢中傾巢而出，共發射375架無人機與21枚飛彈。這場「邊談邊炸」的軍事行動再次鎖定能源基礎設施，導致首都大部分地區在零下10度的極端低溫中失去電力與暖氣供應。

談判桌外的背叛 烏外長轟普廷「野蠻」應送審判

這場空襲發生在三方代表試圖尋求外交解決方案的關鍵時刻。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上痛批，這場「野蠻攻擊」再次證明普廷的位置不應在和平談判桌前，而是在「特別法庭的被告席」。

儘管會談仍在進行，但克里姆林宮並未顯現退讓跡象。俄方發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）23日重申，俄羅斯堅持要求烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）工業區，包括目前由烏軍控制的20％頓內茨克領土（約5000平方公里）。這項要求已成為雙方達成任何停火協議的最大路障。

烏克蘭副總理證實，最新空襲已導致基輔約80萬人生活在無電狀態。烏克蘭最大民營電力公司警告，由於這是元旦以來第3次大規模襲擊，當地正瀕臨「人道主義災難」。

烏克蘭總統澤倫斯基此前曾表示，希望俄羅斯能展現結束戰爭的誠意，但目前的軍事壓力顯示，莫斯科正試圖透過摧毀生存基礎設施來換取談判籌碼。

