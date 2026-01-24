傳川普考慮全面封鎖石油進口 推翻古巴政權今年「100％會發生」

古巴政府1月16日為在美國對馬杜羅行動中，喪生的古巴軍官舉行追悼活動。（美聯社檔案照）

美國川普政府成功推翻委內瑞拉馬杜羅政權後，現在正在權衡促使古巴政權易主的方式，政治新聞網站「政客」（Politico）22日引述三名知情人士說法，川普政府考量的其中一個手段，是對古巴的石油進口實施全面封鎖。

知情人士指出，川普政府內部對古巴持批評立場者，一直在推動此構想，並獲得國務卿魯比歐支持。這項手段會比川普上週表示，美國會中止委內瑞拉對古巴石油出口的作法更進一步。

不過，川普政府尚未正式批准這項行動，內部對於是否有必要採行這一步尚有爭議。古巴失去委國石油、以及將部分原油轉售以賺取外匯的收入來源，已對古巴本已積弱不振的經濟造成嚴重打擊，全面封鎖石油進口，可能引發人道危機，這一點使得政府內部一些人，反對採取這項行動。

然而，一名了解這些私下討論的消息人士說，「能源是扼殺該政權的致命要害」，在川普政府眼中，推翻古巴共產政權是「2026年100%會發生的事」。

這項行動會以1996年《古巴自由與民主團結法》（LIBERTAD Act），又稱《赫姆斯柏頓法》（Helms-Burton Act）為法律依據。該法定出美國對古巴的貿易與金融交易制裁。國際能源總署（IEA）資料顯示，古巴約60%的石油仰賴進口。古巴的進口石油原本大幅依賴委國，在川普推翻馬杜羅後，墨西哥成為主要供應來源，不過墨方對古巴收取出售原油費用，其供應量預期也無法完全彌補古巴日漸惡化的能源缺口。

古巴駐美大使館未回應此事。一名白宮發言人也未回應政府是否正考慮，全面封鎖對古巴石油進口的問題。

