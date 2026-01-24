為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好噁！中國2正妹赴日旅遊 飯店退房後超髒亂景象曝光

    2026/01/24 14:01 即時新聞／綜合報導
    日本飯店員工PO出中國旅客住宿後的房間。（圖擷自「akki_kiku」Threads）

    日本飯店員工PO出中國旅客住宿後的房間。（圖擷自「akki_kiku」Threads）

    太噁心！在日本某飯店工作的網友akki_kiku，經常分享中國旅客造成麻煩的事件，他23日發文透露有2名中國可愛女生來住宿後，把房間弄得超級髒亂，讓其他網友看了也驚呼連連。

    akki_kiku於Threads帳號PO出照片，直說「住在這樣的房間不會感到噁心嗎」，從中可以看浴室裡的毛巾、牙刷等盥洗用具丟得到處都是，床鋪旁地板上也散落著垃圾，吃完的杯麵更是直接放在桌上。

    發文者透露，他有試著向2名中國女孩收取清潔費，但遭到對方拒絕了。網友們看完照片後議論紛紛，不少人斥責2女在馬桶坐墊鋪上塑膠膜，避免如廁時接觸到，但她們的行為顯然比馬桶坐墊更髒。

    還有日本人表示，自己在住宿時會把垃圾丟進垃圾桶，要是真的太多的話也會用塑膠袋裝起來；許多台灣民眾也紛紛前來留言，分享自己退房前自行整理好房間的照片，不禁讓人感嘆為何中國人總是要造成髒亂。

    中客退房後的髒亂景象。（圖擷自「akki_kiku」Threads）

    中客退房後的髒亂景象。（圖擷自「akki_kiku」Threads）

