預見太陽系終局！韋伯直擊「索倫之眼」內藏4萬巨型彗星結

螺旋星雲（Helix Nebula）經典影像。哈伯望遠鏡捕捉到恆星死亡前拋射出的氣體外殼，因外型酷似眼睛而被暱稱為「索倫之眼」，呈現了太陽系未來的終極預演。（翻攝自NASA）

天文學家捕捉到了太陽系數十億年後可能的「謝幕影像」。透過韋伯太空望遠鏡（JWST）的高解析度觀測，科學家深入解析了距離地球 650 光年、外型酷似巨眼的螺旋星雲（Helix Nebula）。這幅被暱稱為「索倫之眼（Eye of Sauron）」的深空圖景，被科學界視為類太陽恆星步向死亡的關鍵預演。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，螺旋星雲是一個典型的「行星狀星雲」，象徵著恆星在耗盡氫燃料後的演化末期。當核心殘餘的白矮星點燃被拋射出的外層氣體時，便會產生這種如眼睛般的奇觀。

內藏 4 萬個彗星結 跨度皆超越太陽系規模

韋伯望遠鏡利用近紅外線技術，揭開了過去哈伯望遠鏡難以偵獲的細節。觀測數據顯示，星雲內部分布著約4萬 個「彗星結（Cometary knots）」。研究人員驚訝地發現，雖然這些結構僅由塵埃與蒸氣組成，但每一個「結」的覆蓋空間，竟然都比包含冥王星軌道在內的整個太陽系還要巨大。

天文學家指出，這些物質正受到垂死恆星釋放出的強烈星際風與輻射衝擊，展現出如彗星般的長尾。這代表恆星正處於擴散物質的動態過程，這些「恆星灰燼」是組成下一代行星、甚至生命化學基礎的潛在原材料。

演化倒數計時 5 萬年後將回歸星際塵埃

根據科學模型推估，這正是太陽系未來的模擬情境。目前的螺旋星雲已有約1.2萬年歷史，正處於快速擴張階段。隨著中心白矮星逐漸冷卻，輻射能量減弱，星雲預計在未來2萬年內變得暗淡。科學家預測，大約5萬年後，這個曾經壯麗的結構將徹底消散，並重新融入星際介質中。

這場跨越650光年的直擊，讓人類得以在有限的文明尺度內，目睹恆星將化學元素散播至宇宙的動態過程。天文學者認為，這些星雲物質未來可能成為新世界的一部分，在宇宙演化的循環中，化作另一場「原始湯」的基礎元素。

螺旋星雲（Helix Nebula）對比影像。左圖為歐洲南方天文台（ESO）VISTA望遠鏡拍攝的廣域景象；右圖則由詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）近紅外線相機（NIRCam）捕捉，清晰呈現出星雲內部數以萬計、跨度超越太陽系的「彗星結」細節。（翻攝自NASA/ESA/CSA/STScI）

