李正皓遭埋伏潑辣椒水 法院判處主謀4月犯案動機曝光

李正皓去年在三立電視台外遭噴辣椒水攻擊。（資料照）

政治評論員李正皓去年6月19日晚間7時許，在台北市內湖區三立電視台停車場出口處，遭吳姓男子持辣椒水攻擊，檢警逮捕以具天道盟分子主謀李昱良為首的4人，士林地檢署去年依強制罪、傷害罪起訴。士林地方法院日前宣判，依共同傷害罪判處李姓主謀及實際動手的吳男各4月有期徒刑，另名吳姓共犯判處3月有期徒刑，均得易科罰金、可上訴。

李正皓去年6月19日晚上7點多，開車載女友馬郁雯準備從地下停車場離開三立電視台，車子剛駛上地面，一名年輕男子突然從出口衝出，由於車速不快，他及時煞車，雙方距離約1公尺。該男子裝作被驚嚇生氣，上前敲車窗理論，李正皓搖下車窗對話，未料男子掏出辣椒水朝他臉部噴灑，隨即逃逸。

請繼續往下閱讀...

士林地檢署起訴指出，李昱良因不滿李正皓在節目所發表言論，竟預謀劃傷其臉部，想讓他「破相」，並夥同3名手下，於6月12日晚間10時在其位於新北市中和區的酒吧內，李男提示李正皓車型、車號及如何觸發事件，製造機會毆打李，並交付一瓶辣椒水給吳以便脫身。

李指派由吳男肉身攔車下手，另一吳男在現場附近操盤、指揮，陳男負責把風盯場；李向3人說，事成後會取得5萬元報酬，會分給3人各1萬元，並允諾吳男若被捕，他會去地檢署幫忙辦理交保。

士林地方法院認定，雖3名被告坦承犯行，但未與被害人達成和解，依共同傷害罪判處前述刑度，日前宣判依共同傷害罪判處李姓主謀及實際動手的吳男各4月有期徒刑，另名吳姓共犯判處3月有期徒刑，均得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法