台中女慶生遭獸父灌醉硬上逞欲 她崩潰驚喊：知道我是你女兒嗎？

台中市一名男子以替親生女兒過生日為由，先到KTV歡唱飲酒，灌醉女兒帶往摩鐵性侵得逞，期間被害人一度驚醒抗拒崩潰哭喊「你知道我是你女兒嗎？」，未料反引發男子獸性大發，停頓一下後甚至問「能不能內X？」案經台中地院審理，近日依強制性交罪判這名毫無悔意的父親有期徒刑4年，可上訴。

經查，男子與被害女子為非婚生的父女關係（未經認領），平日未同住，2023年7月間，他假意展現父愛，以幫女子慶生為名義邀至KTV唱歌猛灌酒，女子因不勝酒力嘔吐，男子以警察會臨檢的名義，提議先去附近汽車旅館休息，女子在房內浴室泡澡舒緩曾短暫昏睡，醒來後驚見男子脫光衣服坐在浴缸後方，感到不安便離開浴室。

未料男子竟趁女子回床上昏睡、意識模糊時伸出狼爪，女子在遭受侵犯過程中驚醒猛力推開男子，崩潰質問「你知道我是你女兒嗎？！」男子雖短暫停止仍無視女兒哀求逞欲，甚至問「能不能內X？」女子事後告知男友及母親，後來因創傷後壓力症候群經常在半夜驚醒，還產生「覺得自己很髒」的心理。

法庭上，男子辯稱是女兒主動，更質疑女兒案發後仍有與他互動「不像受害者」，但法官認為，男子身為生父，竟為滿足一己私慾，利用封閉空間對親生女兒下手，甚至在被害人抗拒後持續施暴，使被害人留下難以磨滅陰影，依強制性交罪判處有期徒刑4年，可上訴。

