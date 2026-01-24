中共2高層落馬！軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立涉嚴重違紀違法被查

中央軍委副主席張又俠（右）、軍委委員劉振立（左）。（美聯社、圖擷取自微博）

中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」20日進行開班儀式，中央總書記習近平出席並發表重要談話。然而中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立卻雙雙缺席，此外，張又俠還缺席了原定的國防大學年度活動，網路傳言一時間甚囂塵上。中媒今日報導張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

《央視》日前播出研討班會議畫面，赫見張又俠、劉振立、前新疆書記馬興瑞、中央組織部部長石泰峰以及副總理何立峰全部缺席。其中，馬興瑞早就傳出已落馬，除了官方消息稱何立峰赴瑞士參與世界經濟論壇，其餘人士缺席原因通通不明。不過，軍方將領中，新進的中共中央軍委副主席張升民及國防部長董軍卻有出席。

中國官媒《央視》今日稍早報導，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定會張又俠、劉振立立案審查調查。

旅美時事評論員蔡慎坤日前爆料，根據他的最新消息證實張又俠、劉振立已同時被抓，甚至張又俠的所有家人都被帶走。原副參謀長隗福臨去世，張又俠送去花圈，也被拆下來移走。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。（圖擷取自中華人民共和國國防部網站）

